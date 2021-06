Berlin-Friedrichshain: Motorrad schleudert über Fahrbahn - Fahrer schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnnerstag, 3. Juni.

Ein Motorradfahrer stieß in der Boxhagener Straße mit einem Auto zusammen. Daraufhin wurde sein Motorrad über die Fahrbahn geschleudert.

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Motorradfahrer auf der Boxhagener Straße in Friedrichshain am Mittwochabend schwer verletzt worden. Er stieß mit seiner Maschine aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Auto zusammen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Daraufhin sei sein Motorrad über die Fahrbahn der Boxhagener Straße geschleudert worden und habe dabei mehrere umstehende Autos beschädigt. Weitere Angaben zum Unfall machte die Polizei vorerst nicht. Für die Unfallaufnahme war die Straße 3,5 Stunden gesperrt.

Mitte: Eingangstür einer Bäckerei beschädigt

Die Eingangstür dieser Bäckerei wurde beschädigt.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht zu Donnerstag gegen 1 Uhr beschädigten ein oder mehrere Täter die Glastür zu einer Bäckerei in Mitte. Dabei wurden sie beobachtet und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sicherte das Geschäft. Ob jemand festgenommen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

