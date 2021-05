Unfall in Friedrichshain: Radfahrerin tödlich verunglückt

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag an der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain tödlich verletzt worden.

Berlin. In Berlin-Friedrichshain ist eine Radfahrerin bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Berliner Polizei auf Anfrage der Morgenpost.

Der Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagnachmittag an der Frankfurter Allee am U-Bahnhof Samariterstraße. Die Straße ist derzeit zwischen Voigt- und Silvio-Meier-Straße gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Die tote Frau wurde mit Tüchern abgedeckt.

Ein Feuerwehrsprecher sagte, drei Menschen, die in der Nähe waren, hätten einen Schock erlitten. Sie würden derzeit von Rettungskräften betreut. Laut Feuerwehr war ein Lkw an dem Unfall beteiligt.

Tödlicher Unfall in Berlin-Friedrichshain: Lkw soll Radfahrerin erfasst haben

Nach Schilderung eines Augenzeugen soll die junge Radlerin auf der Fahrradspur unterwegs gewesen sein. Als sie einem dort stehenden Transporter habe ausweichen wollen, sei sie von einem vorbeifahrenden Lastwagen erfasst worden.

Weitere Details zum Unfallhergang und zur Identität der Beteiligten lagen zunächst nicht vor.

Mit dem Unfall in Friedrichshain sind in diesem Jahr bereits drei Radfahrerinnen auf Berliner Straßen ums Leben gekommen.

Am 22. März war eine 66-Jährige in Weißensee von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Kurz zuvor, am 18. März, war eine 56-Jährige an der Oderstraße in Neukölln ums Leben gekommen, als sie von einem Lkw-Fahrer erfasst wurde.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Berlin zählte im vergangenen Jahr 19 getötete Radfahrer, wobei einer im Dezember von einem abbiegenden Lkw erfasst wurde, aber erst Anfang Januar dieses Jahres seinen Verletzungen im Krankenhaus erlag.

