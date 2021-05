Berlin: Mutmaßliche Tankstellen-Räuber festgenommen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 26. Mai.

Treptow-Köpenick: Mutmaßliche Tankstellen-Räuber festgenommen

Polizisten haben in der vergangenen Nacht auf der Puschkinallee in Alt-Treptow (Treptow-Köpenick) mutmaßliche Tankstellenräuber festgenommen. Das Duo steht unter dem Verdacht, seit Monaten Tankstellen überfallen zu haben. Nun der Fahndungserfolg. Informationen von vor Ort zufolge parkten die Räuber am "Schlesischen Busch" unweit einer Tankstelle. Als die Männer sich bewaffnet haben sollen, hätten die Beamten zugegriffen. Im Renault soll sich eine Machete befunden haben. Bei der Durchsuchung eines Mannes sollen Drogen gefunden worden sein. Beide Männer wurden anschließend zu einer Gefangenensammelstelle verbracht. Der Renault wurde sichergestellt.

Die Männer sollen zuvor versucht haben, eine Tankstelle an der Arnulfstraße in Tempelhof zu überfallen. Daraufhin nahm die Polizei die Verfolgung auf.

Grünheide: Kabelbrand nahe des Tesla-Werks

Nahe des Tesla-Werks in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Die Flammen erfassten Kabel sowie einige Quadratmeter Waldboden, wie Feuerwehr und Polizei am Mittwochmorgen miteilten. Ob es bei dem Brand einen Zusammenhang mit dem Elektroautohersteller gibt, war zunächst unklar. Die Polizei machte keine weiteren Angaben zu dem Brand.

Juwelenraub im Grünen Gewölbe - Weitere Durchsuchung in Berlin

Im Zusammenhang mit dem Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden ist am Dienstag eine weitere Wohnung in Berlin durchsucht worden. Es gehe dabei aber nicht um einen dringend Tatverdächtigen, sagte der Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft, Jürgen Schmidt. Er bestätigte damit eine Meldung von Bild. Mehr Details zur Durchsuchung teilten die Ermittler nicht mit.

Mitte Mai war ein fünfter dringend Tatverdächtiger für den Raub festgenommen worden. Alle fünf mutmaßlichen Täter sind unter dem Verdacht des schweren Bandendiebstahls und der Brandstiftung in zwei Fällen in Untersuchungshaft. Sie gehören einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie an. Bei dem spektakulären Coup in dem sächsischen Schatzkammermuseum hatten die Täter am 25. November 2019 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten des 17. und 18. Jahrhunderts von kaum schätzbarem Wert erbeutet.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail