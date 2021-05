Betrunkener grölt antisemitische Parolen und tritt um sich

Berlin. Ein betrunkener Mann hat in einem Waggon der U-Bahn Linie 3 in Berlin-Wilmersdorf antisemitische Parolen geschrien und nach Fahrgästen getreten. Dabei habe er nach ersten Erkenntnissen niemanden getroffen, teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit. Der 36-Jährige wurde am Montagabend am U-Bahnhof Rüdesheimer Platz festgenommen, nachdem Zeugen die Beamten gerufen hatten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Gegen den Mann, der sich wieder auf freiem Fuß befindet, laufen nun Ermittlungen wegen Volksverhetzung und versuchter Körperverletzung.

( dpa )