In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 23. Mai.

Der Vorfall ereignete sich am Metzer Platz in Spandau am Sonntag gegen 14.40 Uhr.

Schüsse in Spandau: Mann im Krankenhaus, Verdächtiger festgenommen

Bei einem gewaltsamen Streit zwischen zwei Männern in Spandau sollen Schüsse gefallen sein. Das sagte ein Sprecher der Berliner Polizei auf Anfrage der Morgenpost. Ein Mann wurde dabei am Bein verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Sprecher nicht. Der Vorfall ereignete sich am Metzer Platz gegen 14.40 Uhr. Zuerst hatte die "B.Z." über die Schüsse in Spandau berichtet. Ein zweiter Mann wurde laut Polizei festgenommen, eine Waffe beschlagnahmt. Eine Zeugin, die den Streit beobachtet hatte, stand unter Schock und musste ärztlich behandelt werden. Weitere Details und der Hintergrund des Vorfalls sind derzeit nicht bekannt.

Treptow: Hunderte feiern im Treptower Park illegale Party

Im Treptower Park wurde illegal gefeiert, die Polizei griff nicht ein.

Foto: Morris Pudwell

Im Treptower Park (Treptow-Köpenick) haben in der Nacht zu Sonntag erneut illegale Partys stattgefunden. Dafür wurde professionelle Musik-Ausrüstung aufgebaut. Augenzeugen berichteten von etwa 350 Feiernden, die sich nicht an Abstands- und Hygieneregeln hielten. Musik wurde an verschiedenen Stellen aufgelegt. Einer der Haupttreffpunkte lag dabei an der Puschkinallee nahe des S-Bahnhofs Treptower Park. Anwesende berichteten, dass ein Polizeiwagen mit Flaschen beworfen wurde. Die Polizei griff nicht ein. Die Party löste sich in der Folge selbst auf.

Kaulsdorf: Mann fährt seinen Tesla zu Schrott

Zu Schrott gefahren: Die Feuerwehr Birgt einen "Tesla".

Foto: Morris Pudwell

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag an der Straße Alt-Kaulsdorf (Marzahn-Hellersdorf) mit seinem Tesla gegen einen Bordstein geprallt. Dabei riss die rechte Vorderradaufhängung auf. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug bergen. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von 1,9 Promille gemessen.

Alt-Hohenschönhausen: Kind läuft auf Straße und wird angefahren

Am Samstagabend ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) schwer verletzt worden. Der Junge soll gegen 18.25 Uhr zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Werneuchener Straße gelaufen sein. Ein 39 Jahre alter Autofahrer erfasste das Kind mit seinem Auto. Mit Verletzungen im Gesicht und am Bein wurde der Junge in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Prenzlauer Berg: Brandstifter legen Feuer an mehreren Autos

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht zwei Autos in Prenzlauer Berg (Pankow) in Brand gesetzt. Zeugen alarmierten Feuerwehr und Polizei, als sie gegen 23.30 Uhr zunächst einen brennenden Audi an der Hanns-Eisler-Straße bemerkten. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen komplett zerstört, ein dahinter geparkter Mercedes wurde durch das Feuer beschädigt. Unweit davon entfernt bemerkten weitere Zeugen auf einem Parkplatz an derselben Straße Feuer an einem Jeep und löschten es selbst. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

