Berlin-Neukölln: Drei Verletzte bei illegalen Autorennen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 22. Mai.

Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Johannisthal

Neukölln: Drei Verletzte bei illegalen Autorennen

Bei einem Autounfall in Neukölln sind in der Nacht zu Samstag drei Personen verletzt worden. Die Kollision auf dem Buckower Damm sei auf Grund eines Autorennens entstanden, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Eine Person sei deutlich zu schnell gefahren und mit dem Auto eines unbeteiligten Ehepaars kollidiert. Alle drei Personen wurden von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen waren bislang unbekannt.

Johannisthal: Feuerwehr löscht Großbrand in Lagerhalle

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Foto: Thomas Peise

Das Feuer in einer leerstehenden Lagerhalle in Johannisthal (Treptow-Köpenick) ist gelöscht. Einzelne Einsatzkräfte waren am Samstagmorgen noch vor Ort, um auszuschließen, dass das Feuer auf Grund von Glutresten erneut ausbrechen kann, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand war am Freitagabend am Segelflieger Damm ausgebrochen.

Die Feuerwehr war mit 120 Einsatzkräften vor Ort, um die Flammen am Segelfliegerdamm in Johannisthal zu bekämpfen.

Foto: Thomas Peise

120 Kräfte waren im Einsatz, twitterte die Feuerwehr. Auch über die Warnapp Nina wurde vor dem Großbrand gewarnt. Besonders im Süden und Südosten von Berlin kam es zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Das betroffene Gebiet sollte weiträumig umfahren werden. Anwohner sollten die Fenster und Türen schließen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abschalten.

Aktuell sind wir in #Johannisthal am #Segelfliegerdamm im Einsatz. Dort brennt das Dach eines leerstehenden Gebäudes. Wir sind aktuell mit 90 Kräften vor Ort. Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 21, 2021

Mitte: Messerstiche im Volkspark Humboldthain - eine Person schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Gesundbrunnen (Mitte) ist eine Person am Freitagabend schwer verletzt worden. Zwischen sechs bis acht Personen, die sich im Volkspark Humboldthain aufhielten, kam es am Abend zu dem Streit, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Dabei habe eine Person schwere Verletzungen durch Stichwunden erlitten. Genauere Informationen zur Tat waren bislang unklar. Die Ermittlungen dauerten an.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail