Charlottenburg: Porsche-Fahrer liefern sich Rennen in der City West

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 20. Mai.

Charlottenburg: Porschefahrer liefern sich Rennen in der City West

Eine Zivilstreife der Berliner Polizei hat in der City West zwei Porschefahrer gestoppt, die sich mit ihren hochmotorisierten Sportwagen ein illegales Rennen geliefert haben. Wie die Polizei am Donnerstag bei Twitter meldete, ereignete sich das Rennen bereits in der Nacht zu Dienstag. Die die beiden Männer waren laut Mitteilung offenbar alkoholisiert. Ihre Autos und Führerscheine wurden beschlagnahmt, die Fahrer mussten sich Blutproben unterziehen.

