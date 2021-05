Siegessäule: Person an Fahnenmast hochgeklettert

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 19. Mai.

Mitte: Vermummte Person an Fahnenmast hochgeklettert - offenbar Protest gegen Fleischindustrie

Einen Einsatz der Höhenrettung führt die Feuerwehr am Mittwochmorgen an der Siegessäule durch. Eine vermummte Person ist an einem Fahnenmast in der Nähe der Siegessäule hochgeklettert. Wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort der Morgenpost mitteilte, versucht er, in etwa sechs Meter Höhe ein Banner aufzuhängen. Darauf steht "Pflege Versand Fleischindustrie - gegen Ausbeutung der Tiere".

Da der Fahnenmast aus Holz ist, befürchten die Einsatzkräfte, dass er umkippen könnte. Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Die Feuerwehrkräfte setzen eine Drehleiter ein, um die vermummte Person vom Fahnenmast herunterzuholen. Wie der Feuerwehrsprecher mitteilte, ist der mutmaßliche Aktivist durch ein Klettergeschirr gesichert und möchte den Mast nicht verlassen.

