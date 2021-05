Kindesmissbrauch Großrazzia gegen Kinderpornografie in Berlin

Berlin. Seit etwa 6 Uhr am Mittwochmorgen durchsuchen Polizisten und Ermittler des Landeskriminalamts im gesamten Stadtgebiet Wohnungen und Büros. Im Rahmen von Ermittlungen wegen des Besitzes, der Verbreitung und der Beschaffung von Kinderpornografie durchsuchen knapp 250 Beamtinnen und Beamte 43 Objekte.

Die Ermittlungen richten sich gegen 42 Männer im Alter von 17 bis 84 Jahren. Zwei Drittel von ihnen sind bereits polizeilich bekannt, 50 Prozent davon wegen Sexualstraftaten.

Von hier aus startete die Aktion und wird auch hier geleitet: Das Revier in der Keithstraße in Schöneberg.

Einzelheiten folgen.

Lesen Sie auch:

Razzia gegen Kinderpornografie in 10 Bundesländern

Zahl sexueller Straftaten steigt auf Rekordhoch

Die Zahl der sexuellen Straftaten in Berlin ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Insgesamt hat die Polizei vergangenes Jahr 5011 Fälle registriert. 3460 dieser Fälle wurden aufgeklärt. Die Aufklärungsquote liegt damit bei 69 Prozent. Gab es zwischen 2011 und 2016 immer etwas unter 3000 erfassten sexuellen Straftaten, steigt die Zahl seit dem Jahr 2017 stetig an. Somit ist der Wert aus dem vergangenen Jahr der höchste seit 2011 und lag deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 3462 Fällen.

Besonders hoch ist der Fallanstieg im Bereich der Kinderpornografie. Im Jahr 2019 beschafften und besaßen 233 Personen kinderpornografisches Material. Vergangenes Jahr stieg der Wert auf 376 Personen signifikant an. Das entspricht einer Zunahme von 61,4 Prozent. Auch Fälle von Missbrauch an Schutzbefohlenen mehren sich. Hier wurden 109 Delikte gemeldet. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es noch 50 gemeldete Fälle. Dem entgegen steht, dass die Fallzahlen von „Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung von Kinderpornografie“ um 26,5 Prozent gesunken sind. Hier ermittelte die Polizei vergangenes Jahr in 263 Fällen.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail