In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 18. Mai.

An der Siegfriedstraße brannte es in einem Bürogebäude.

Lichtenberg: Brand in leerstehendem Bürogebäude

Berlin. In der Nacht zu Dienstag ist in einem ehemaligen Bürogebäude an der Siegfriedstraße in Lichtenberg ein Feuer ausgebrochen. 40 Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Laut der Einsatzleitung brannte Mobiliar in der dritten Etage.