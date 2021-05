In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 13. Mai.

Blaulich-Blog Fußgänger in Friedrichshain-Kreuzberg von Auto erfasst

Friedrichshain-Kreuzberg: Fußgänger von Auto erfasst

Ein Fußgänger ist am Mittwoch bei einem Unfall in Friedrichshain-Kreuzberg verletzt worden. An der Mühlenstraße Ecke Straße der Pariser Kommune erfasste ein Autofahrer eine Person. Der Fußgänger wurde auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen am Ort übernommen.

Neukölln: Mutmaßlich geangelte Granate entpuppt sich als Eisenrohr

Dieses Rohr hatten Magnetangler in Neukölln an der Angel.

Foto: Peise

Magnetangler haben am Mittwoch an der Lohmühlenbrücke in Neukölln einen Gegenstand geangelt, der einer Granate ähnelte. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Angaben von vor Ort zufolge sperrten die Beamten kurzzeitig die Brücke. Eine Einsatzkraft des Kampfmittelräumdienstes konnte dann aber Entwarnung geben. Es handelte sich nur um ein altes Eisenrohr.

Hohenschönhausen: Feuerwehr löscht Balkonbrand

Die Feuerwehr hat einen Balkonbrand in Hohenschönhausen gelöscht.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Balkonbrand an die Vincent-van-Gogh-Straße nach Hohenschönhausen verständigt worden. Der Mieter soll zunächst versucht haben, die Flammen selbst zu löschen. Erst die Feuerwehr konnte den Brand bekämpfen. Ersten Angaben von vor Ort zufolge soll der Mieter vorsichtshalber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden sein. Brandursache war vermutlich eine Kerze.

Lichtenberg: Feuerwehr löscht Brand in leerstehendem Gebäude

In einem leerstehenden Gebäude in Lichtenberg war ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 20.20 Uhr nach Lichtenberg ausgerückt. Ein leerstehendes Gebäude an der Siegfriedstraße brannte. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung in dem Haus. Die Feuerwehr war mit drei Staffeln vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

A24: Auto kracht gegen Leitplanke - 40-Jähriger schwer verletzt

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist auf der A24 mit seinem Wagen gegen eine Mittelschutzleitplanke geprallt und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher des Lagezentrums Brandenburg mitteilte, verunglückte der Mann am Mittwochabend zwischen Neuruppin und Heiligengrabe-Herzsprung (Landkreis Ostprignitz-Ruppin). Mit schweren Verletzungen wurde er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.