Blaulicht-Blog: Wasserleiche in der Havel entdeckt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 12. Mai.

Heiligensee: Wasserleiche in der Havel entdeckt

Eine Wasserleiche ist am Dienstag aus der Havel in Heiligensee (Reinickendorf) geborgen worden. Der leblose Körper eines Mannes sei von Passanten gefunden worden, bestätigte die Polizei auf Anfrage. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Dieser war an der Badestelle an der Sandhauser Straße vermisst worden. Die Feuerwehr war mit 32 Kräften im Einsatz, darunter auch Taucher. Nähere Erkenntnisse zur Identität des Toten sowie über die weiteren Hintergründe liegen noch nicht vor.

Neukölln: Feuer in Hochhaus ausgebrochen

Am Dienstagabend ist gegen 22 Uhr in einem Hochhaus an der Dieselstraße in Neukölln ein Feuer ausgebrochen. In einem Treppenhaus brannte eine Matratze. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz. Der Bereich wurde stark verqualmt und von der Feuerwehr entlüftet. Verletzt wurde niemand. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.

Update: Es brannte eine Matratze im #Sicherheitstreppenraum, der dadurch stark verqualmt. Der Brand wurde schnell mit 1 C-Rohr gelöscht, 15 Geschosse kontrolliert. 6 #Pressluftatmer kamen zum Einsatz. Keine Personen verletzt. Nach 1 Stunde war Einsatz für die @Berliner_Fw beendet pic.twitter.com/O77ahlMeXA — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 11, 2021

