Neukölln: U-Bahn-Fahrgäste durch Reizgas verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 12. Mai.

Neukölln: Fahrgäste nach Auseinandersetzung im U-Bahnhof durch Reizgas verletzt

Bei einem gewaltsamen Streit zwischen drei Männern im U-Bahnhof Karl-Marx-Straße in Neukölln versprühte einer der Beteiligten Reizgas und verletzte neben seinem Widersacher sechs Fahrgäste, unter denen sich auch ein anderthalbjähriges Kind befand.

Einer der Beteiligten, ein 24-jähriger Mann, teilte den Einsatzkräften später mit, dass er kurz nach 14 Uhr einen Streit im U-Bahnzug der Linie U7 mit zwei Unbekannten hatte. Beim Einfahren des Zuges in den U-Bahnhof Karl-Marx-Straße verlagerte sich der Streit auf den Bahnsteig der Linie U7 (Fahrtrichtung Spandau). Hierbei soll sich der 24-Jährige zunächst mit einem der beiden Männer geschlagen haben. Als einer der beiden Tatverdächtigen hierbei den Mann ins Bahngleis geschubst hatte, besprühte dessen Komplize den in den Gleisen liegenden 24-Jährigen mit Reizgas. Dem jungen Mann gelang es, sich aus dem Gleisbett hochzuziehen und auf den Bahnsteig zu retten, wo er abermals attackiert und geschlagen wurde.

Anschließend entfernte sich das Duo aus dem U-Bahnhof in Richtung Saltykowstraße. Neben dem 24-Jährigen, der mit Augen- und Atemwegsreizungen in einem Krankenhaus behandelt werden musste, wurden fünf Fahrgäste im Alter zwischen 19 und 38 Jahren sowie das anderthalbjährige Mädchen durch das versprühte Reizgas leicht verletzt. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes behandelten die Verletzten vor Ort. Wegen der Ausbreitung des Reizgases musste der Bahnsteig vorübergehend gesperrt werden. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 führt die Ermittlungen.

Heiligensee: Wasserleiche in der Havel entdeckt

Eine Wasserleiche ist am Dienstag aus der Havel in Heiligensee (Reinickendorf) geborgen worden. Der leblose Körper eines Mannes sei von Passanten gefunden worden, bestätigte die Polizei auf Anfrage. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Dieser war an der Badestelle an der Sandhauser Straße vermisst worden. Die Feuerwehr war mit 32 Kräften im Einsatz, darunter auch Taucher. Nähere Erkenntnisse zur Identität des Toten sowie über die weiteren Hintergründe liegen noch nicht vor.

Steglitz: Modellauto-Dieb festgenommen

Polizeikräfte nahmen in der vergangenen Nacht in Steglitz einen Mann fest, der zuvor eine Scheibe eingeworfen und zwei Modellautos gestohlen hatte. Gegen 23.50 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei zum Steglitzer Damm und gab an, er habe ein klirrendes Geräusch gehört und wenig später einen Mann beobachtet, der etwas durch eine zerstörte Scheibe eines Geschäfts für Modellbau entnommen hatte und dann geflüchtet war.

Alarmierte Kräfte nahmen wenig später in der Nähe einen 36-Jährigen fest, der von dem Zeugen wiedererkannt wurde. Der Festgenommene gab zu, die Schaufensterscheibe des Geschäfts mit einem Stein eingeworfen und die Gegenstände, die die Polizeikräfte in seiner Tasche fanden, gestohlen zu haben. Der Mann wurde für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet in Flammen

Seit gestern Nachmittag und bis in die vergangene Nacht hinein brannten in Berlin mehrere Fahrzeuge. Betroffen waren Autos und Transporter in Tempelhof-Schöneberg, Marzahn-Hellersdorf, Neukölln und Reinickendorf. Verletzte Personen gab es in allen Fällen nicht.

In Lichtenrade bemerkte eine Anwohnerin gestern gegen 14.20 Uhr einen brennenden Pkw in der Kronacher Straße und alarmierte die Berliner Feuerwehr. Diese konnte das Feuer löschen. Der VW Tiguan brannte allerdings vollständig aus. Wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.

Gegen 23.20 Uhr brannten in der Riesaer Straße in Hellersdorf zwei hintereinander geparkte Transporter jeweils im Motorbereich. Als die von einem Passanten alarmierte Feuerwehr eintraf, griffen die Flammen vom Motorraum des hinteren Ford Transit auf das Heck des davorstehenden Renault Master über. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.

In der Bornsdorfer Straße in Neukölln konnten von einem Passanten alarmierte Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 55 gegen 23.50 Uhr einen VW Crafter löschen, bei dem das Polster eines Sitzes brannte. Die nachalarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Die Brandursache ist bislang unklar. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, ermittelt nun ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.

Ein unbekanntes Fahrzeug und ein VW Polo standen gegen 0.20 Uhr in der Königshorster Straße im Märkischen Viertel in Flammen. Ein Passant hatte die Feuerwehr gerufen, die den Brand löschen konnte. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Das eine Fahrzeug, vermutlich eine Limousine, brannte so ausgedehnt aus, dass kein Fabrikat mehr erkennbar war. Von diesem Fahrzeug hatte das Feuer auf den VW Polo übergegriffen. Die bisherigen Ermittlungen, geführt von einem Brandkommissariat beim Landeskriminalamt, deuten auf eine vorsätzliche Tat hin.

Spandau: Kind auf Gehweg angefahren

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde, kam es gestern Nachmittag in Wilhelmstadt. Ein 44-Jähriger war kurz vor 17.30 Uhr mit seinem Auto in der Zimmerstraße unterwegs und bog in eine Einfahrt, um anschließend zu wenden. Nachdem er den Rückwärtsgang eingelegt hatte und losrollte, erfasste er ein Mädchen, das mit seinem Tretroller auf dem Gehweg fuhr. Die Sechsjährige wies ein Hämatom am Kopf auf und kam zur Beobachtung in eine Klinik. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.

Zehlendorf: Verdächtiger verletzt drei Einsatzkräfte

Ein Mann hat in der vergangenen Nacht bei seiner Festnahme in Nikolassee eine Polizistin und zwei Beamte verletzt. Die Besatzung eines Funkwagens des Polizeiabschnitts 43 wurde während der Streifenfahrt durch die Potsdamer Chaussee gegen 23.50 Uhr auf mehrere Personen aufmerksam, die am Fahrbahnrand um zwei Autos herumstanden. Wegen der nächtlichen Ausgangssperre wollten die Einsatzkräfte das Geschehen überprüfen.

Als sie sich näherten, rannte die Gruppe in den angrenzenden Wald. Lediglich ein 25-Jähriger saß auf dem Beifahrersitz des einen Fahrzeuges. Er gab an, allein zu sein. Nachdem der Mann freiwillig den Kofferraum geöffnet hatte, entdeckten die Polizeikräfte insgesamt rund fünf Kilogramm Tabak ohne Steuerbanderole und erklärten dem 25-Jährigen, dass sie den Fund beschlagnahmen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit unversteuertem Tabak einleiten würden. Daraufhin wurde der Verdächtige sehr aggressiv und schlug mit der Faust auf die Polizistin und ihre beiden Kollegen ein.

Es gelang ihnen, den Mann zu überwältigen und festzunehmen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und der Aufnahme seiner Personalien konnte er die Polizeidienststelle wieder verlassen. Er muss sich nun wegen des illegalen Handels, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung verantworten. Die Einsatzkräfte erlitten diverse Hämatome, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.

Mitte: Stolperstein beschmiert

Unbekannte haben einen Stolperstein in Wedding beschmiert. Ein Anwohner alarmierte gestern Abend die Polizei zu einem Wohnhaus in der Barfusstraße und zeigte gegen 20.30 Uhr an, dass ein vor dem Mehrfamilienhaus verlegter Gedenkstein mit einem nationalsozialistischen Zeichen beschmiert wurde.

Die Einsatzkräfte beseitigten das vermutlich mit einem Permanentmarker aufgetragene Zeichen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung unter Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

Neukölln: Feuer in Hochhaus ausgebrochen

Am Dienstagabend ist gegen 22 Uhr in einem Hochhaus an der Dieselstraße in Neukölln ein Feuer ausgebrochen. In einem Treppenhaus brannte eine Matratze. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz. Der Bereich wurde stark verqualmt und von der Feuerwehr entlüftet. Verletzt wurde niemand. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.

Update: Es brannte eine Matratze im #Sicherheitstreppenraum, der dadurch stark verqualmt. Der Brand wurde schnell mit 1 C-Rohr gelöscht, 15 Geschosse kontrolliert. 6 #Pressluftatmer kamen zum Einsatz. Keine Personen verletzt. Nach 1 Stunde war Einsatz für die @Berliner_Fw beendet pic.twitter.com/O77ahlMeXA — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 11, 2021

