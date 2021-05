Berlin Mitte: Schüsse aus Hochhaus - Polizei sucht nach Schützen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 11. Mai.

Mitte: Angeblich Schüsse aus Hochhaus - Polizei sucht nach Schützen

Am Montagabend ist es zu einem Polizeieinsatz in Mitte gekommen. Gegen 22.30 Uhr hatten Anwohner die Einsatzkräfte alarmiert, weil aus einer Wohnung eines Hochhauses an der Fischerinsel mehrere Schüsse gefallen sein sollten. Beamte des Abschnitts und einer Einsatzhundertschaft rückten an. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten stürmten in das Hochhaus und suchten die betreffende Wohnung. Weitere Polizisten sicherten die Umgebung des Hochhauses. Die Anwohner durften während des Einsatzes das Haus nicht mehr betreten und mussten in entsprechender Entfernung auf die Entwarnung warten. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet, ob die Person gefunden wurde oder sich der Einsatzgrund bestätigt hatte wurde bisher nicht mitgeteilt.

