Polizeibericht Berlin: Festnahme nach Auseinandersetzung vor Späti in Kreuzberg

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 10. Mai.

Kreuzberg: Festnahme nach Auseinandersetzung vor Späti

Eine Mann wurde bei der Auseinandersetzung am Kopf verletzt.

Foto: Pudwell

Vor einem Spätkauf in der Schleiermacherstraße in Kreuzberg ist es am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ersten Angaben von vor Ort zufolge soll mindestens eine Person mit einem Baseballschläger am Kopf verletzt worden sein. Die Gründe für die Auseinandersetzung sind gegenwärtig noch unklar.

Die Polizei soll einen Tatverdächtigen ermittelt haben. Dieser soll den Beamten die Tür nicht geöffnet haben. Die Einsatzkräfte hätten sich mit einer Ramme Zutritt zur Wohnung verschafft. In der Wohnung hätten sich mehrere Personen befunden, darunter auch der Verdächtige. Dieser soll mit einem Haftbefehl gesucht worden sein.

Ein Baseballschläger wurde beschlagnahmt.

Foto: Pudwell

Nach einer Absuche der Umgebung und der Wohnung konnte die Tatwaffe sichergestellt werden. Auch ein Fahrzeug in unmittelbarer Nähe wurde durchsucht.

Wustermark:Technischer Defekt: ICE mit 200 Passagieren evakuiert

Ein ICE mit rund 200 Reisenden ist am Sonntagabend in Wustermark (Landkreis Havelland) aufgrund eines technischen Defekts evakuiert worden. Der Zug war aus Basel in Richtung Berlin unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu der Störung am Triebzug kam, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Auch eine leichte Rauchentwicklung habe es gegeben. Die Fahrgäste stiegen aus dem Schnellzug in einen Ersatzzug um, der sie nach Berlin brachte. Der liegengebliebene ICE konnte seine Fahrt wenig später wieder aufnehmen.

