Lübars: Gleitschirmflieger abgestürzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 8. Mai.

Gleitschirmflieger in Lübars abgestürzt: 32-Jähriger in Lebensgefahr

Im Freizeitpark Lübars im Berliner Bezirk Reinickendorf ist am Sonnabendnachmittag ein Gleitschirmflieger abgestürzt. Das meldete die Berliner Feuerwehr bei Twitter. Der 32 Jahre alte Mann stürzte nach Morgenpost-Informationen aus einer Höhe von fünf bis zehn Meter ab und erlitt dabei ein schweres Schädel-Hirn-Traum sowie mehrere Frakturen.

Laut Spaziergängern, die den Absturz beobachteten, wurde der Gleitschirmflieger bei einem Startversuch von einer Windböe erfasst. Der Rettungsdienst und ein Notarztteam versorgten den Mann vor Ort. Ein Intensivtransporthubschrauber flog ihn anschließend in das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in Marzahn. Der Mann schwebt in Lebensgefahr, erfuhr die Morgenpost. 20 Einsatzkräfte waren am Unfallort.

#Absturz eines Gleitschirmfliegers im Freizeitpark #Lübars.

Die männliche Person ist dabei schwer verletzt worden. #Rettungsdienst und ein Notarztteam haben die Person vor Ort erstversorgt. Ein #Intensivtransporthubschrauber flog ihn anschließend in eine Spezialklinik. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 8, 2021

Blankenburg: Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß mit Polizeiauto

Beim Zusammenstoß mit einem Streifenwagen der Polizei sind in Blankenburg (Pankow) eine Autofahrerin sowie vier Beamte zum Teil schwer verletzt worden. Die 56-Jährige wurde mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Auch zwei Beamte kamen ins Krankenhaus, konnten aber am Sonnabend wieder entlassen werden. Die Kopfverletzung einer Beamtin wurde ambulant behandelt. Der Fahrer des Polizeiwagens verletzte sich leicht am Bein. Keiner der insgesamt sieben Beamten, die in dem Polizeiauto saßen, konnte den Dienst fortsetzen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau Freitagmittag von der Heinersdorfer Straße links abbiegen und war mit dem von hinten kommenden Polizeiauto, das mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, zusammengestoßen. Durch den Aufprall fuhr der Streifenwagen über den Grünstreifen und stieß noch gegen einen Baum und eine Laterne. Die Fahrzeuge wurden für ein technisches Gutachten sichergestellt. Die Straße war am Unfallort mehrere Stunden gesperrt.

Ahrensfelde: Supermarkt niedergebrannt - keine Verletzten

In Ahrensfelde brannte ein Supermarkt.

Foto: Peise

In Ahrensfelde (Barnim) ist ein Supermarkt vollständig niedergebrannt. Verletzt wurde bei dem Brand am frühen Samstagmorgen niemand, wie die Regionalleitstelle Nordost berichtete. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern und den Brand zu löschen. Auch die Berliner Feuerwehr rückte an, da sich die Rückseite des Marktes in Marzahn befindet.

Supermarkt-Brand in Ahrensfelde Supermarkt-Brand in Ahrensfelde

Die Bewohner angrenzender Häuser hätten insbesondere wegen der Rauchgase ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen müssen, seien aber bereits wieder in ihre Häuser zurückgekehrt, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle. Nach Angaben der Polizei war die Brandursache zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Samstagvormittag an.

25 Einsatzkräfte von #FF und #BF der @Berliner_Fw unterstützen vergangene Nacht mit 4 C-Rohren die Kräfte aus #Ahrensfelde in #Brandenburg beim #Vollbrand eines Supermarktes.

Die Zusammenarbeit mit den Brandenburger Kräften war hervorragend - vielen Dank dafür! — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 8, 2021

Spandau: Einbrecher in Wohnhaus von Seniorin auf frischer Tat erwischt

Ein 23 Jahre alter Einbrecher ist in Spandau auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, hatte eine 83-Jährige am Freitagnachmittag in ihrem Haus im Ortsteil Falkenhagener Feld Geräusche vernommen und zunächst geglaubt, ihr Enkel sei zu Besuch gekommen. Dann bemerkte sie im Schlafzimmer den Unbekannten, der einen Pullover ihres verstorbenen Mannes trug. Der Enkel, den die Frau daraufhin zur Hilfe rief, verhinderte, dass der Betrunkene flüchten konnte. Herbeigerufene Beamte nahmen ihn fest. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von rund zwei Promille.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann am Vortag in den Keller eingedrungen und hatte dort genächtigt, den Keller durchwühlt, den Pullover gestohlen und eine Flasche Branntwein getrunken. Am Freitagnachmittag war er in das Haus zurückgekehrt und in den Wohnbereich vorgedrungen, wo er von der 83-Jährigen entdeckt wurde.

Pankow: Fahnder nehmen Fahrrad-Diebe fest

Polizisten haben in der vergangenen Nacht zwei Männer in Prenzlauer Berg (Pankow) wegen Fahrraddiebstählen festgenommen. Fahnder stellten gegen 1 Uhr einen 44-jährigen Mann mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Storkower Straße fest, der bereits als Tatverdächtiger zu Diebstählen von Fahrrädern bekannt war. Auf dem Hinterhof einer Gemeinschaftsunterkunft an der Storkower Straße habe er das Fahrrad angeschlossen und sich dann auf der Storkower Straße mit einem anderen Mann, der einen Winkelschleifer in der Hand hielt, getroffen. Dieser habe dem 44-Jährigen ein Rad übergeben. Auch dieses Fahrrad wurde auf den Hinterhof gebracht.

Laut Polizeibericht ging das Duo dann in Richtung Kniprodestraße. Von einem Hinterhof an der Anton-Saefkow-Straße seien die Verdächtigen schließlich wieder mit Fahrrädern zurückgekommen. Auch diese hätten sie zum Hinterhof der Gemeinschaftsunterkunft gebracht. Als die Fahnder zugriffen, wehrten sich die Männer gegen die Festnahmen. Mit Hilfe von zwei Sicherheitsmitarbeitern gelangten die Beamten in die Unterkunft. Durch die Widerstandshandlungen wurde auch eine Glasscheibe in dem Haus zerstört, teilte die Polizei mit. Einer der Polizisten erlitt durch die Scherben eine Handverletzung. Der 44-Jährige erlitt eine Kopfverletzung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten sechs Fahrräder. Nach Feststellung ihrer Identitäten wurden sowohl der 44- und der 26-Jährige wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Lichtenberg: Kleinlaster kracht gegen abgestellten Verkaufsanhänger

Der Kleinlaster wurde stark beschädigt.

Foto: Peise

Ein Fahrer eines Kleinlasters ist in der vergangenen Nacht auf der Buchberger Straße in Lichtenberg nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen abgestellten Verkaufsanhänger geprallt. Dieser wurde gegen eine Betonlaterne geschoben, welche dadurch umkippte und einen Motorroller unter sich begrub. Es entstand hoher Sachschaden. Der Fahrer des Kleinlasters wurde nicht verletzt.

Die Betonlaterne krachte auf den Motorroller.

Foto: Peise

Müllrose: Brand in ehemaliger Gaststätte

Am Samstagmorgen ist der Regionalleitstelle Oderland ein Brand in einer ehemaligen Gaststätte in Müllrose (Oder-Spree) gemeldet worden. Dort sei niemand verletzt worden, so ein Sprecher. Die Feuerwehr habe den Brand nach drei Stunden gelöscht. Die Ursache des Feuers sei noch nicht bekannt.

