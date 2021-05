Barnim: Supermarkt-Brand in Ahrensfelde

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 8. Mai.

Ahrensfelde: Feuerwehr löscht brennenden Supermarkt

In Ahrensfelde brannte ein Supermarkt.

Foto: Peise

Ein Supermarkt in der Dorfstraße in Ahrensfelde im Landkreis Barnim hat in der vergangenen Nacht gebrannt. Auch die Berliner Feuerwehr rückte an, da sich die Rückseite des Marktes in Marzahn befindet. Die Löscharbeiten werden noch bis die Vormittagsstunden andauern. Angaben von vor Ort zufolge wurde niemand verletzt. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Lichtenberg: Kleinlaster kracht gegen abgestellten Verkaufsanhänger

Der Kleinlaster wurde stark beschädigt.

Foto: Peise

Ein Fahrer eines Kleinlasters ist in der vergangenen Nacht auf der Buchberger Straße in Lichtenberg nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen abgestellten Verkaufsanhänger geprallt. Dieser wurde gegen eine Betonlaterne geschoben, welche dadurch umkippte und einen Motorroller unter sich begrub. Es entstand hoher Sachschaden. Der Fahrer des Kleinlasters wurde nicht verletzt.

Die Betonlaterne krachte auf den Motorroller.

Foto: Peise

