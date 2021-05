In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 7. Mai.

Lichtenberg: Kinderwagen mit zwei Kindern von Roller erfasst

Bei einem Unfall in Fennpfuhl sind am Donnerstagnachmittag zwei Mädchen im Alter von einem und vier Jahren verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll gegen 16 Uhr ein 29 Jahre alter Rollerfahrer mit seinem Roller auf der Hohenschönhauser Straße in Richtung Weißenseer Weg gefahren sein. In Höhe der Tramhaltestelle soll die 41-jährige Mutter mit ihren Kindern, die sich in einem Doppelkinderwagen befanden, die Straße überquert haben. Als sie die Fahrbahn betrat, soll der Rollerfahrer eine Gefahrenbremsung eingeleitet haben, ins Schleudern geraten und gestürzt sein. Dabei erfasste der Roller den Kinderwagen und schleifte diesen kurz mit. Das Moped kam an einem geparkten Auto zum Stehen. Das jüngere Mädchen erlitt Hautabschürfungen und Prellungen im Gesicht und wurde, wie ihre Schwester, mit Hautabschürfungen am Arm mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo beide aufgenommen wurden. Lebensgefahr bestand für die Mädchen nicht. Ihre Mutter blieb unverletzt. Der Rollerfahrer erlitt Hautabschürfungen, die nicht behandelt werden mussten. Die Ermittlungen dauern an.

Spandau: Obdachloser rettet sich aus brennendem Zelt unter Bahnbrücke

Ein Obdachloser hat sich aus seinem brennenden Zelt in Spandau gerettet. Der 49-jährige Mann wurde nach Angaben der Polizei vom Freitag nicht verletzt. Möglicherweise wurde das Zelt unter der Bahnbrücke an der Straße Stabholzgarten angezündet, die Kriminalpolizei ermittelt. Wachleute der Bahn hatten in der Nacht Rauch unter der Brücke bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Sie löschte den Brand. Der Obdachlose hatte das Feuer im Halbschlaf selbst bemerkt, konnte die Flammen aber mit Sand und Wasser nicht ersticken.

Neukölln: Navi zeigt falsche Route an - Auto kracht gegen Mittelinsel

Weil das Navigationsgerät eine fehlerhafte Route zeigte, krachte das Auto gegen die Mittelinsel der Sonnenallee.

Foto: Morris Pudwell

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag mit seinem Auto gegen eine Mittelinsel auf der Sonnenallee in Neukölln gefahren. Das Auto blieb stecken und musste abgeschleppt werden, der Fahrer wurde nicht verletzt. Ursache war laut ersten Angaben eine fehlerhafte Streckenführung des Navigationsgeräts. Der Fahrer wollte demnach gegen 0.50 Uhr auf der Treptower Straße die Sonnenallee kreuzen. Dies ist allerdings seit Jahrzehnten nicht mehr möglich. Eine massive Mittelinsel verhindert das, was auch der Fahrer zu spüren bekam. Eine zufällig vorbeifahrende Streife der Berliner Polizei nahm den Sachverhalt auf.

Friedrichshain: Radfahrer von Lkw überrollt

Mit schweren Beinverletzungen ist am Donnerstagmorgen ein 18-Jähriger nach einem Unfall in Friedrichshain in ein Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, bog ein 61-Jähriger gegen 8.40 Uhr mit seinem Lkw von der Karl-Marx-Allee nach rechts in die Straße der Pariser Kommune ab. Ein 18-Jähriger, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Karl-Marx-Allee in Richtung Frankfurter Tor unterwegs war, habe nach eigenen Aussagen versucht, dem Lkw auszuweichen, war dabei gestürzt und mit seinem Rad unter das Fahrzeug gerutscht. Hierbei wurden die Beine des 18-Jährigen von dem Lkw überrollt. Der ansprechbare Radfahrer wurde von Zeugen vor Ort erstversorgt und anschließend mit Beinbrüchen in eine Klinik gebracht.

Spandau: Feuer in Gartensiedlung

Beim Brand einer Wohnlaube in einer Gartensiedlung in Spandau sind am frühen Freitagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Zwar konnte sich der Bewohner der Laube noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit bringen, verletzte sich dennoch leicht und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Eine zweite Person, vermutlich ein Nachbar, verletzte sich an der Hand und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die etwa 50 Quadratmeter große und 1,5-geschossige Wohnlaube war gegen 2.15 Uhr mitten in der Gartensiedlung in Brand geraten.

Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben des Sprechers schwierig, da die Feuerwehr mit keinem Fahrzeug an die Laube heran fahren konnte. Da es nur schmale Fußwege gab, mussten lange Wasserschläuche verlegt werden. Auch ein Mehrzweckboot war von der Havel aus bei der Wasserversorgung im Einsatz.

Das Feuer konnte schließlich gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Die Brandlaube stürzte jedoch ein. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte vor Ort in der Straße An den Rohrbruchwiesen. Die Brandursache war noch unklar.

Friedrichshagen: Mutmaßliche Mofa-Diebe festgenommen

Einem aufmerksamen Anwohner ist es zu verdanken, dass in der Nacht zu Freitag zwei mutmaßliche Mofa-Diebe in Friedrichshagen festgenommen werden konnten. Wie die Polizei mitteilte, sah der Zeuge gegen 0.30 Uhr an der Werlstraße die Männer, die etwas in einen weißen Transporter luden, und teilte diese verdächtigen Beobachtungen dem Polizeinotruf mit. Die Einsatzkräfte stoppten den Fiat Ducato kurz darauf in der Nähe und entdeckten auf der Ladefläche eine zuvor entwendete Aprilia. Die beiden Insassen im Alter von 29 und 35 Jahren, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

