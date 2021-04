In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 29. April.

Grunewald: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Grunewald (Charlottenburg-Wilmersdorf) schwer verletzt worden. Auf der Hubertusallee hatte ein Autofahrer den Radfahrer erfasst. Ersten Angaben von vor Ort zufolge soll der Autofahrer den Radfahrer übersehen haben. Der Radfahrer soll gegen die Windschutzscheibe geprallt, über das Auto hinweg geflogen und auf der Fahrbahn aufgekommen sein. Die Polizei ermittelt.

Neukölln: Drei Autos ausgebrannt - Brandstiftung vermutet

Die Polizei vermutet bei den ausgebrannten Autos Brandstiftung.

Foto: Peise

Drei Autos sind am Mittwoch gegen 23 Uhr in der Roseggerstraße in Neukölln ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

Potsdam: Tote in Krankenhaus gefunden

Polizisten stehen vor dem Eingang.

Foto: Peise

In einem Krankenhaus in Potsdam sind vier Tote entdeckt worden. In verschiedenen Krankenzimmern einer Station seien die tödlich Verletzten sowie eine weitere schwer verletzte Person gefunden worden. Eine dringend tatverdächtige 51-jährige Mitarbeiterin sei festgenommen worden, teilten die Polizeidirektion West und die Staatsanwaltschaft Potsdam am frühen Donnerstagmorgen mit. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.