Toter bei Brand in Einfamilienhaus in Müggelheim

Müggelheim: Frau stirbt bei Feuer in Einfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus an der Sobernheimer Straße im Köpenicker Ortsteil Müggelheim ist am Sonnabendnachmittag eine 74 Jahre alte allein lebende Frau ums Leben gekommen. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr fanden den leblosen Körper bei den Löscharbeiten im Wohnzimmer. Die genauen Umstände ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Die Leiche wurde durch die Gerichtsmedizin abtransportiert.

Mitte: Streit in Hostel mit Messern ausgetragen

Mitarbeiter eines Hotels in Mitte alarmierten in der vergangenen Nacht Rettungskräfte und Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen flüchtete gegen 0.30 Uhr eine schwer verletzte junge Frau, 20 Jahre alt, aus einem der Zimmer in die Lobby des Hostels an der Köpenicker Straße. Sie konnte noch angeben, dass ihr ehemaliger Partner auf sie mit einem Messer eingestochen habe.

Eintreffende Polizeieinsatzkräfte fanden in dem Hotelzimmer einen 24-jährigen Mann mit stark blutenden Verletzungen auf. Die beiden Verletzten wurden nach Erste-Hilfe-Maßnahmen der Polizistinnen und Polizisten durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht und sofort operiert. Die weiteren Ermittlungen haben die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin übernommen. Der 24-Jährige wurde festgenommen und wird in der Klinik bewacht. Er soll am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter symbolisch vorgeführt werden.

Mariendorf: Auto steht in Flammen

Gegen 2.10 Uhr bemerkten Passanten Flammen an einem geparkten Pkw in der Grüntenstraße in Mariendorf. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits lichterloh in Flammen. Die Brandbekämpfer konnten den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Alt-Hohenschönhausen: Auto brennt aus

Eine Anwohnerin alarmierte am Sonntagmorgen Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Fahrzeug in Alt-Hohenschönhausen. Kurz nach 4 Uhr hatte die Zeugin an einem am Fahrbahnrand der Freienwalder Straße geparkten VW mehrere dunkel gekleidete Personen bemerkt. Wenig später stand der Golf in Flammen. Brandbekämpfer der Feuerwehr löschten das Feuer, konnten jedoch nicht verhindern, dass der VW vollständig ausbrannte. Ein hinter dem Wagen abgestellter Mercedes wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.

Marzahn: Auto fliegt aus der Kurve und rammt geparktes Fahrzeug

Am Samstagabend gegen 19 Uhr kam es in der Liebensteiner Straße in Marzahn zu einem heftigen Unfall. Ein Autofahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve und prallte gegen einen geparkten Ford, der auf einen Kleintransporter geschoben wurde. Der Ford musste von der Feuerwehr mittels Hebekissen von dem Transporter geholt werden.

Schöneiche: Mann verletzt Gast auf Geburtstagsfeier mit Meser

Bei einer unerlaubten Geburtstagsfeier in Schöneiche (Oder-Spree) hat ein Mann einen anderen Gast mit einem Messer verletzt. Nach Polizeiangaben kam es am frühen Samstagmorgen bei der Feier, die wegen der Corona-Eindämmungsverordnung untersagt war, zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Im weiteren Verlauf griff ein 25-Jähriger zu einem Küchenmesser und verletzte damit einen 24-Jährigen am Hals, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beteiligten, die laut Polizei zum Teil stark betrunken waren, wurden in Polizeigewahrsam genommen.

