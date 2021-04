Polizeieinsatz Clan-Mitglieder greifen Wachmann der Charité an

Ein Krankenwagen steht vor der Notaufnahme der Charité in Berlin-Mitte. (Symbolbild)

An der Notaufnahme der Charité in Mitte gab es einen Polizeieinsatz: Clan-Mitglieder störten den Betrieb und griffen einen Wachmann an.