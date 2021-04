Köpenick: 14 Autos durch Flammen zerstört oder beschädigt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 14. April.

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Wendenschlossstraße in Köpenick sind in der Nacht über 14 Fahrzeuge in Flammen aufgangen beziehungsweise beschädigt worden, darunter auch E-Autos.

Köpenick: Großbrand im Autohaus

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Wendenschlossstraße in Köpenick sind in der Nacht über 14 Fahrzeuge in Flammen aufgangen beziehungsweise beschädigt worden, darunter auch E-Autos. Die Einsatzkräfte hatten große Probleme, eine Wasserversorgung aufzubauen. Um 3.20 Uhr, fast eine Stunde nach der Alarmierung, standen immer noch Autos in Flammen. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

