Berlin Spandau: Pizzabote bei Raubüberfall schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 14. April.

Spandau: Pizzabote überfallen

In Falkenhagener Feld wurde am Dienstagabend ein Pizzabote bei einem Raubüberfall schwer verletzt. Der 30-Jährige wollte gegen 21.40 Uhr in der Merziger Straße Ware ausliefern, als ihm eine unbekannte Person von hinten mit einem harten Gegenstand zweimal auf den Kopf schlug. Der oder die Täterin flüchtete mit der gestohlenen Liefertasche, in der sich die Ware befand, über die Merziger Straße. Geld wurde nicht entwendet. Der Pizzabote kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es wird wegen schweren Raubes ermittelt.

Köpenick: Großbrand im Autohaus

Auf dem Gelände eines Autohauses an der Wendenschlossstraße in Köpenick sind in der Nacht zu Dienstag 20 Fahrzeuge in Flammen aufgangen oder beschädigt worden, darunter auch E-Autos. Sieben Autos brannten vollständig aus. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Zu einem weiteren Autobrand kam es am Dienstagabend auch auf einem Firmengelände in Johannisthal. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Autos brennen in Köpenick: Lesen Sie hier den kompletten Artikel.

Mitte: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte erlitt am Dienstagnachmittag eine 21-Jährige schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau gegen 16.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Friedrichstraße in Richtung Zimmerstraße unterwegs. An der Kreuzung Friedrichstraße/Zimmerstraße kam ein 69-Jähriger mit seinem Mercedes aus der Zimmerstraße gefahren. Die auf der vorfahrtberechtigten Straße fahrende Radfahrerin fuhr seitlich gegen den Mercedes, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie in ein Krankenhaus.

Friedrichshain: E-Scooter brennt - eine Festnahme

Einem 19-Jährigen und vier derzeit noch Unbekannten wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch gegen 3.45 Uhr einen E-Scooter an der Bänsch-/ Ecke Liebigstraße in Friedrichshain in Brand gesteckt zu haben. Die Besatzung einer Polizeistreife bemerkte das in Flammen stehende Gefährt und das Quintett, das beim Erblicken des Funkwagens flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung nahmen die Einsatzkräfte den jungen Mann fest. Den weiteren Tatverdächtigen gelang die Flucht. Die Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

Bodycams: Test bei Polizei und Feuerwehr ab Juli

Seit Jahren wird in Berlin über Bodycams für Polizisten diskutiert, nun sollen sie kommen. Derzeit sei geplant, ab Juli 2021 verschiedene Gerätetypen zu erproben, wie die Senatsinnenverwaltung auf Anfrage mitteilte. Insgesamt 30 Kameras sollen angeschafft werden – 20 für die Polizei und zehn für die Feuerwehr. Bodycams: Test bei Polizei und Feuerwehr ab Juli - lesen Sie hier den kompletten Artikel.

Storkow: Fußgänger auf der Autobahn 12 stirbt bei Unfall

Ein 27 Jahre alter Fußgänger auf der Autobahn 12 ist bei einem Unfall um Leben gekommen. Der Mann ging nach Angaben einer Polizeisprecherin kurz vor Mitternacht am Dienstag auf dem Standstreifen der A12 zwischen Storkow (Oder-Spree) und Friedersdorf (Dahme-Spreewald) entlang. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein Kleinlasttransporter den Fußgänger, streifte ihn und verletzte ihn schwer. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die Hintergründe, etwa warum der Mann mitten in der Nacht auf der Autobahn zu Fuß unterwegs war, waren der Polizei zunächst nicht bekannt.

