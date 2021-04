In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 13. April.

Unfall auf der Avus: Auto rast in Abschleppfahrzeug

Bei einem Unfall auf der Avus (A115) sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden. Laut Informationen von vor Ort war ein Auto in ein Abschleppfahrzeug gerast, das gerade vom Standstreifen auf die Fahrbahn fahren wollte. Dabei wurde das Pannenfahrzeug in eine Leitplanke geschleudert. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Spanische Allee.

#Verkehrsunfall auf der #BAB_A115 zwischen #Hüttenweg und #Spanische_Allee. Die BAB ist Richtung Dreilinden gesperrt. 30 Einsatzkräfte alarmiert darunter auch Rettungskräfte aus #Potsdam_Mittelmark

Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 12, 2021

Der Abschlepper soll mit eingeschalteten Warnleuchten gefahren sein. Der Fahrer des Autos, ein Land Rover Discovery, soll bei dem Unfall unverletzt geblieben sein, sein Fahrzeug wurde zerstört. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort, trennte die ineinander verkeilten Fahrzeuge und hievte die Fahrzeuge mit einem Kran zurück auf die Autobahn. Die zwei Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Feuer in Pankow: 60 Einsatzkräfte vor Ort

Am Montagabend brannte es im Dachgeschoss eines Wohnhauses am Haßfurther Weg in Berlin-Pankow.

Foto: Thomas Peise

Die Berliner Feuerwehr hat am späten Montagabend einen Dachgeschossbrand am Haßfurther Weg in Pankow gelöscht. 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Das Haus wurde evakuiert, auch Bewohner angrenzender Häuser mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie konnten in der Nacht zurückkehren. Über verletzte Personen war zunächst nichts bekannt. Die Brandursache war unklar.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail