Berlin Pankow: Feuerwehr löscht Laubenbrand in Heinersdorf

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 5. April.

+++ Laubenbrand in Pankow +++

In der vergangenen Nacht hat in der Romain-Rolland-Straße in Heinersdorf (Pankow) eine Laube in einer Kleingartenkolonie gebrannt. Da die Hydranten in größerer Entfernung zum Brandort standen, mussten die Einsatzkräfte erst eine Wasserversorgung herstellen. Nach ersten Angaben der Polizei befand sich niemand mehr in der Laube. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort.

+++ Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand im Landkreis Oberhavel +++

Im Landkreis Oberhavel löschte die Feuerwehr einen Dachstuhlbrand.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Ostermontag in Glienicke/Nordbahn (Landkreis Oberhavel) an die Goethestraße ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen brannte es im Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Nach ersten Angaben wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto +++

Ein 45 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagabend mit seiner Maschine in ein Auto gekracht und noch am Unfallort gestorben. Der Mann kam nach Angaben einer Sprecherin des Lagezentrums Brandenburg auf der L339 in Dahlwitz-Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, dann kam es zur Kollision mit einem ihm entgegenkommendem Auto. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 70 Jahre alte Autofahrer und seine 67 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.