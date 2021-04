Park am Gleisdreieck in Berlin: Jugendliche greifen Polizisten bei Corona-Kontrollen an

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 2. April.

+++ Jugendliche greifen Polizisten bei Corona-Kontrollen an +++

Berlin. Im Park am Gleisdreieck unweit des U-Bahnhofs Gleisdreck ist es am Donnerstag gegen 20 Uhr zu Auseinandersetzungen zwischen Polizisten, Jugendlichen und Heranwachsenden gekommen. Nach Informationen von vor Ort setzten die Beamten die Corona-Regeln durch. Sie sollen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sofort attackiert worden sein. Ein Feuerlöscher soll in Richtung der Einsatzkräfte entleert worden sein. Außerdem sollen auch Steine geworfen worden sein.

Eine Person wird von Beamten abgeführt.

Foto: Pudwell

Die Randale habe sich dann in der Luckauerstraße und am U-Bahnhof Gleisdreieck fortgesetzt. In der Luckauerstraße sollen weiter Steine in Richtung der Beamten geflogen sein. Mindestens ein Auto soll beschädigt worden sein. Auf dem Bahnhof Gleisdreieck sollen Polizisten von einer Personengruppe mit einem Feuerlöscher attackiert worden sein. Die Beamten erlitten Augenreizungen, die vor Ort von Notfallsanitätern behandelt wurden.

Beamte im Park am Gleisdreieck.

Foto: Pudwell

Die Polizisten konnten mehreren jungen Männern und auch ein paar Frauen vorläufig die Freiheit entziehen. Erst einer Einsatzhundertschaft und mehreren Diensthundeführerinnen gelang es, die Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Die Einsatzkräfte schrieben diverse Anzeigen unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

+++ Patient stirbt bei Brand in Berliner Krankenhaus - Fünf Verletzte +++

Beim Brand in einer Klinik im Berliner Stadtteil Zehlendorf ist ein Mensch ums Leben gekommen. Fünf weitere Patienten wurden am frühen Freitagmorgen verletzt, drei davon schwer, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

+++ Unfall auf Buckower Damm in Neukölln +++

Auf dem Buckower Damm in einer Baustelle gab es einen Unfall.

Foto: Pudwell

In einer Baustelle auf dem Buckower Damm in Neukölln ist es in der vergangenen Nacht zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern gekommen. Mindestens drei Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer. Die Ursache für den Unfall ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Der Buckower Damm war zwischen der Fulhamer Allee und der Mohriner Allee während der Unfallaufnahme und Räumung für rund eine Stunde gesperrt.

+++ Auto brennt in Neukölln - Brandstiftung vermutet +++

Ein Auto brannte in Neukölln.

Foto: Peise

In Neukölln hat gegen 2.20 Uhr im Ulrich-von-Hassell-Weg ein Auto gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen im Frontbereich bereits lichterloh in Flammen. Der Brand konnte dennoch schnell gelöscht werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

+++ Mülltonnen brennen in Friedrichshain - Flammen greifen auf Hausfassade über +++

Feuerwehrmänner bekämpfen die Flammen.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Donnerstag gegen 23.25 Uhr zu einem Einsatz in die Ehrenbergstraße nach Friedrichshain ausgerückt. Direkt an einem Gebäude brannten Mülltonnen. Die Flammen erfassten auch die Fassade des Hauses. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Mann bei Auseinandersetzung in Kreuzberg verletzt +++

Bei einer Auseinandersetzung erlitt ein Mann Kopfverletzungen.

Foto: Peise

Zu einer Auseinandersetzung ist es am Donnerstag gegen 22.20 Uhr im U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg gekommen. Nach ersten Angaben soll ein Mann einen anderen Mann unvermittelt angegriffen und verletzt haben. Das Opfer kam mit stark blutenden Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt.

+++ Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw in Lichtenberg +++

In Lichtenberg gab es einen Unfall zwischen einer Tram und einem Auto.

Foto: Peise

In der Marktstraße in Lichtenberg ist es am Donnerstag gegen 20 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekommen. Dabei wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.