Berlin: Zwei Tatverdächtige nach Raubmord in Wannsee verhaftet

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 1. April.

+++ Autofahrer weicht Pkw aus und prallt frontal gegen BVG-Bus +++

Berlin. In Rudow (Neukölln) ist am Mittwochnachmittag ein Fahrzeug frontal mit einem BVG-Bus zusammengestoßen. Gegen 13.45 Uhr soll eine 52-Jährige mit ihrem VW rückwärts aus einer Einfahrt auf die Fritz-Erler-Allee gefahren sein. Ein 68-Jähriger, der mit seinem Mercedes auf der Fritz-Erler-Allee unterwegs war, versuchte dem Auto auszuweichen, stieß dennoch leicht mit dem VW zusammen. Dabei geriet er über den Grünstreifen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem BVG-Bus der Linie M11. Der 68-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Rumpfverletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Im Bus wurden der 40 Jahre alte Busfahrer, zwei 27 und 57 Jahre alte Frauen sowie ein zehnjähriges Mädchen jeweils leicht verletzt. Sie mussten ambulant behandelt werden. Die Fritz-Erler-Allee wurde zeitweise komplett gesperrt.

+++ Mutmaßlicher Auto-Brandstifter festgenommen +++

In Friedrichshain und Reinickendorf haben am frühen Donnerstagmorgen Autos gebrannt. Bei dem Brand in Friedrichshain ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung, wie eine Polizeisprecherin sagte. Bei dem zweiten Brand in Reinickendorf gibt es noch keine Angaben zur Brandursache. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

Das erste Feuer ereignete sich laut Feuerwehrsprecher an der Rigaer Straße (Friedrichshain). Hier brannte kurz vor vier Uhr der Motorraum eines Fahrzeuges. Eine Person wurde von der Polizei festgenommen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer fast gelöscht. Gegen sechs Uhr mussten die Brandbekämpfer erneut ausrücken. Diesmal zur Brusebergstraße (Reinickendorf). Ein Wagen stand komplett in Brand. Die Feuerwehr konnte rasch löschen. Das Auto brannte jedoch aus.