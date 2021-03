Berliner Clan feiert Hochzeit - Die Polizei ist auch dabei

In Kreuzberg und später in Neukölln haben Mitglieder eines arabischstämmigen Clans Hochzeit gefeiert. Die Polizei beobachtete das Geschehen, griff aber nicht aktiv ein.

Berlin. An der Schinkestraße in Kreuzberg haben offenbar Mitglieder eines arabischstämmigen Clans eine Hochzeit gefeiert. Dabei soll ein Mann aus der Berliner Familie eine Frau aus einem bundesweit bekannten Clan geheiratet haben. Danach wollte die Gesellschaft wohl an der Straße Alt-Buckow in Neukölln weiter feiern. Augenzeugen berichteten davon, dass bereits ein Buffet im Garten des Hauses aufgebaut wurde.

Eine Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei beobachtete erst die Hochzeit und anschließend auch die Villa, die unter Verwaltung des Bezirksamts von Neukölln steht. Auf das Gelände gelangten die Polizisten offenbar nicht. In dem Haus wohnen noch Angehörige der Großfamilie. Auch das Ordnungsamt stand mit mehreren Einsatzkräften bereit, um bei eventuellen Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln einzugreifen. Auf einem Supermarktparkplatz wenige hundert Meter entfernt parkte ein Großaufgebot der Polizei.

Gegen 20.20 Uhr traf dann das Hochzeitspaar an der Villa ein und verschwand im Gebäude. Wie viele Personen sich tatsächlich in dem Haus aufhielten ist unklar. Durch ein Fenster sahen Augenzeugen, wie das Brautpaar mit zahlreichen Gästen feierte. Das Catering wurde ebenfalls ins Innere des Gebäudes verlegt. Die Polizei griff nicht ein.

