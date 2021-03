Oberhavel: Mehrere Geschäfte in Hohen Neuendorf in Brand

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 27 März.

In Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) sind am frühen Samstagmorgen mehrere Geschäfte in Brand geraten.

+++ Mehrere Geschäfte in Hohen Neuendorf in Brand +++

Foto: Peise

In Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) sind am frühen Sonnabendmorgen gegen zwei Uhr mehrere Geschäfte in Brand geraten. Nach Angaben einer Sprecherin des Lagezentrums Brandenburg handelt es sich dabei um mehrere Einkaufsgeschäfte, die sich in einem großen Gebäude im Stadtzentrum befinden.

Die Feuerwehr bekämpft den Brand.

Foto: Peise

Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle. Da ein Großalarm bei der Feuerwehr ausgelöst wurde, sind Einsatzkräfte von mehreren Feuerwehren vor Ort. Gelöscht wird auch über zwei Drehleitern. Die Löscharbeiten werden sich noch bis in den Vormittag hinein hinziehen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Zur Brandursache sowie zur möglichen Schadenhöhe konnte die Polizeisprecherin noch keine Angaben machen.

+++ Autofahrer prallt in Köpenick gegen Oberleitungsmast +++

Ein Autofahrer ist in Köpenick gegen einen Oberleitungsmast gefahren.

Foto: Peise

In der vergangenen Nacht um kurz vor zwei Uhr ist ein Autofahrer auf der Mahlsdorfer Straße in Köpenick hinter einer Rechtskurve nach links abgekommen und frontal gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn geprallt. Der Autofahrer soll nur leichte Verletzungen erlitten haben. Am Pkw entstand Totalschaden.