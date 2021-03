Feuer in Neukölln: Drei Autos brennen in Britz

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 20. März.

Zu den Autobränden kam es in der Nacht an der Germaniapromenade im Neuköllner Ortsteil Britz.

+++ Drei Autos brennen in Britz +++

In der Nacht zu Sonnabend haben an der Germaniapromenade in Britz drei Autos gebrannt. Die Polizei ermittelt. In Berlin werden immer wieder Fahrzeuge durch Brände zerstört oder beschädigt - häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen. Nähere Informationen zur Brandursache oder der Höhe des Schadens waren am Morgen noch nicht bekannt.

+++ Neuköllns Bezirksbürgermeister bei Corona-Kontrolle in Weinhandlung +++

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel bei der Kontrolle in einer Weinhandlung.

Foto: Morris Pudwell

Mitarbeiter des Ordnungsamts haben am Freitagabend an der Weichselstraße in Neukölln eine Weihandlung kontrolliert. Begleitet wurden sie dabei von Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD). Bei der Kontrolle wurden mehrere Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. In dem Laden wurden Gäste bewirtet, dabei wurden keine Masken getragen. Auch der Abstand wurde nicht eingehalten. Die Ordnungsamtsmitarbeiter beendeten die Zusammenkunft, die anwesenden Personen müssen nun mit Bußgeldbescheiden rechnen.

+++ Fahrer flüchtet nach Kreuzungscrash +++

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Elsenstraße/Am Treptower Park.

Foto: Thomas Peise

An der Kreuzung Elsenstraße/Am Treptower Park in Treptow ist es am Freitagabend gegen 20.15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer eines Mercedes fuhr bei rot in die Kreuzung ein und stieß dabei seitlich in einen Ford. Nach dem Unfall schaute der Mercedes-Fahrer zunächst nach seiner Beifahrerin und flüchtete dann zu Fuß, hieß es vor Ort. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt.

+++ Zwei Verletzte bei Unfall in Hohenschönhausen +++

Foto: Thomas Peise

Am späten Freitagabend ist es in Hohenschönhausen zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich gegen 23.20 Uhr an der Kreuzung Grosse-Leege-/Wriezener Straße. Vor Ort hieß es, der Fahrer habe das Stoppschild übersehen. Die beiden verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.