Berlin: Angriff auf Tschetschenen - Polizei fahndet nach 18 Schlägern

Berlin. Die Polizei Berlin fahndet nach 18 Männern, die im November 2020 mit Hieb- und Stichwaffen in Gesundbrunnen einen 31-Jährigen und einen 43-Jährigen angegriffen haben. Am Mittwoch veröffentlichten die Ermittler insgesamt 34 Fotos der mutmaßlich beteiligten Männer. Bei der gewaltsamen Auseinandersetzung soll es sich laut Mitteilung um einen Streit zwischen tschetschenisch- und arabischstämmigen Personen gehandelt haben.

Demnach griffen mindestens 20 mutmaßlich arabischstämmige Täter am 8. November 2021 gegen 17.30 Uhr auf dem Hanne-Sobek-Platz am S-Bahnhof Gesundbrunnen zwei Tschetschenen an. Der jüngere der beiden Angegriffenen konnte nach einer ambulanten Behandlung in einer Klinik wieder entlassen werden. Der Ältere erlitt eine Stichverletzung im unteren Rückenbereich sowie diverse Prellungen und Schnittverletzungen. Er musste stationär im Krankenhaus verbleiben. Lebensgefahr bestand nicht.

Gegen die bislang Unbekannten wird nun ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Landfriedensbruchs.

Alle Fotos der gesuchten Männer finden Sie auf der Website der Berliner Polizei.

Berlin: Streit zwischen Arabern und Tschetschenen - die Polizei fragt

Wer kann Personen auf den Bildern erkennen und Angaben zu diesen Personen und deren Aufenthaltsorten machen?

Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise erbittet die Polizei per E-Mail an das Landeskriminalamt Berlin, über die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle.

Bei den gesuchten Männern handelt es sich laut Morgenpost-Informationen um Angehörige oder Sympathisanten des polizeibekannten R.-Clans. Der Attacke in Gesundbrunnen vorangegangen war ein Angriff tschetschenischer Banden-Mitglieder auf einen Spätkauf an der Wildenbruchstraße in Neukölln. Der Streit unter Clans und miteinander verfeindeten Banden kocht seitdem immer wieder hoch.