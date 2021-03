Berlin: Kleinkind und Mutter von Polizeiwagen in Wedding angefahren

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 2. März.

+++ Kleinkind und Mutter von Polizeiwagen angefahren - leicht verletzt +++

Eine Mutter und ihr zweijähriges Kind sind in Wedding (Mitte) von einem Mannschaftswagen der Polizei erfasst und leicht verletzt worden. Die beiden waren am Montagmittag auf der Straße Friedrich-Krause-Ufer unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der Junge rannte demnach „unvermittelt“ zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn. Die Mutter lief hinterher und versuchte, ihren Sohn festzuhalten. Beide wurden von einem Mannschaftswagen der Polizei angefahren, der in Richtung Fennbrücke unterwegs war. Der Zweijährige wurde mit einer leichten Kopfverletzung vorsorglich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die 24-Jährige wurde mit leichten Verletzungen am Arm ambulant behandelt. Der Fahrer des Polizeiwagens habe einen Schock erlitten, sagte ein Polizeisprecher.

+++ Zwei Motorraddiebe in Hellersdorf festgenommen +++

In Hellersdorf konnte die Polizei in der vergangenen Nacht gegen 2.45 Uhr zwei 18 Jahre alte Motorraddiebe festnehmen. Zuvor hatte ein Anwohner des Teterower Rings gegen 2.15 Uhr Bohrgeräusche vom Parkplatz gehört. Er beobachtete drei Männer, die ein ihm bekanntes Motorrad in Richtung Cecilienstraße weggeschoben hätten. Polizisten fanden das Motorrad neben einem VW-Transporter, in dem zwei der Tatverdächtigen saßen. Eine Nahbereichsfahndung nach dem dritten Mann blieb erfolglos, teilte die Polizei am Dienstag mit. An dem Motorrad seien DNA-Spuren gesichert worden. Die Lenkerverriegelung des Fahrzeugs war gebrochen. Das Motorrad war so beschädigt, dass der zwischenzeitlich am Tatort eingetroffene Halter es nicht in Betrieb nehmen konnte. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Autofahrer entzieht sich Kontrolle - Polizisten springen zur Seite +++

Ein 25-Jähriger hätte am Montag gegen 23.15 Uhr in der Lützenstraße in Halensee (Charlottenburg-Wilmersdorf) beinahe zwei Polizisten mit seinem Skoda angefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle den Motor angelassen. Er sei mit durchdrehenden Reifen losgefahren. Beide Polizisten hätten zur Seite springen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt gelang es den Beamten sich mit ihrem Fahrzeug nach gut 300 Metern vor den Skoda zu setzen und diesen in der Ringbahnstraße zu stoppen. Weil der 25-Jährige seinen Wagen vor- und zurücksetzte, schlug einer der Beamten mit seiner Faust die leicht geöffnete Seitenscheibe auf der Fahrerseite ein und zog den Fahrzeugschlüssel ab. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Polizisten ein Tütchen mit Cannabis. Der Mann stimmte einer freiwilligen Blutentnahme zu, nachdem er angegeben hatte, zwei Tage zuvor Kokain und Cannabis konsumiert zu haben. Der Mann sieht nun mehreren Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter berauschenden Mitteln entgegen.

+++ Mann hantiert in Rahnsdorf mit Waffe - Polizeieinsatz +++

Eine Zeugin hat am Montag die Polizei nach Rahnsdorf (Treptow-Köpenick) verständigt, da dort ein Mann in der Öffentlichkeit mit einer Waffe hantierte. Auf dem S-Bahnhof Wilhelmshagen hatte der Mann immer wieder eine Pistole hervorgeholt und damit Ziehübungen gemacht, so die Zeugin. Er soll damit auch auf Personen gezielt haben. Schüsse gab er nicht ab, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwischenzeitlich stieg der Mann in eine S-Bahn und fuhr zum Bahnhof Friedrichshagen, wo ihn Polizisten in Empfang nahmen. Sie fanden bei ihm eine Softairwaffe mit leerem Magazin und beschlagnahmten diese. Eine bei dem 34-Jährigen durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und einer Ordnungswidrigkeit wegen des Nichttragens einer Mund-Nase-Bedeckung verantworten.

+++ Autofahrerin erfasst Kind mit Tretroller +++

Bei einem Verkehrsunfall in Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) ist am Montag ein Kind verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Neunjährige gegen 16.15 Uhr mit seinem Tretroller vom Gehweg der Goerzallee unvermittelt auf die Fahrbahn. Eine 52-Jährige, die mit ihrem Auto in Richtung Zehlendorf unterwegs war, erfasste den Jungen. Der Neunjährige erlitt Verletzungen am Kopf. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Mann wird von Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt +++

Eine Autofahrerin hat einen Fußgänger erfasst.

Foto: Peise

Ein Mann ist in Marzahn von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 44-Jährige war am Montagmittag mit seinem Wagen in einer Waschstraße an der Rhinstraße, wie die Polizei mitteilte. Sein Fahrzeug stieß nach ersten Erkenntnissen mit dem Auto einer 81-Jährigen zusammen. Um die Kollision zu klären, stellte der Mann nach dem Waschgang seinen Pkw in der Nähe der Ausfahrt der Waschstraße ab und wartete daneben auf die Seniorin. Diese fuhr mit ihrem Auto zunächst langsam auf den Mann zu und beschleunigte dann unerwartet. Ihr Wagen erfasste den Mann, schleifte ihn mehrere Meter mit, durchbrach zwei Begrenzungspoller und prallte gegen eine Wand. Der 44-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Seniorin erlitt einen Schock.

+++ Autofahrerin kracht gegen Baum und wird schwer verletzt +++

Eine Autofahrerin ist in Spandau gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Die 76-Jährige war am Montagvormittag von der Stadtrandstraße im Ortsteil Falkenhagener Feld auf einen Krankenhaus-Parkplatz eingebogen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sie an der Fahrzeugschranke ein Ticket lösen wollte, beschleunigte sie ihren Wagen demnach aus noch ungeklärter Ursache. Er durchbrach die Schranke und krachte gegen einen Baum. Die Frau wurde nach ersten Ermittlungen in der geöffneten Fahrertür mitgeschleift. Sie wurde mit schweren Verletzungen am Rumpf und an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Feuer zerstört Haus - 81-jährige Bewohnerin bleibt unverletzt +++

In Wandlitz (Kreis Barnim) hat ein Feuer ein Einfamilienhaus in der Nacht zu Dienstag stark beschädigt. Die 81-jährige Bewohnerin blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Sie hatte sich selbst aus dem Haus begeben. Die Brandursache ist bislang unklar.

Fünf Menschen aus den Nachbarhäusern in dem Ortsteil Basdorf mussten in der Nacht vorübergehend ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr sicherte die Gebäude vor den Flammen. Durch den Brand ist das Haus unbewohnbar. Die 81-Jährige sei zunächst bei Nachbarn untergekommen. Jetzt suche man für sie eine Ersatzwohnung, hieß es von der Gemeinde. „Nur die Mauern außenrum stehen noch. Sonst hat das Feuer alles zerstört“, sagte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes.

Da kleinere Brände auch am Dienstag immer wieder aufflammten, habe die Feuerwehr eine Brandwache eingerichtet. Erst danach könnten die Brandermittler mit der Suche nach der Ursache beginnen.

+++ Sechs mutmaßliche Dealer bei Drogen-Razzia in Berlin verhaftet +++

Sie sollen einen Kokain-Lieferdienst betrieben haben: Sechs mutmaßliche Dealer sind am Dienstag bei einer Razzia in Berlin verhaftet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, durchsuchten am Morgen rund 200 Ermittler 14 Objekte in der Hauptstadt. Es seien umfangreiche Beweismittel sicher gestellt worden, hieß es.

Über 2.200 Kokainverkäufe durch ein „Koks-Taxi“: Zur Bekämpfung der organisierten Rauschgiftkriminalität verhaften 200 Einsatzkräfte der #PolizeiBerlin im Auftrag der #StaatsanwaltschaftBerlin z.Zt. mehrere Verdächtige und vollstrecken Durchsuchungsbeschlüsse. — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) March 2, 2021

Insgesamt werde gegen 13 Tatverdächtige verschiedener Nationalitäten zwischen 23 und 45 Jahren ermittelt. Sie sollen viel Geld durch Drogenhandel eingenommen haben, vor allem durch einen Kokain-Lieferdienst. 2200 Verkäufe werden den Verdächtigen zur Last gelegt. Die Behörden ermitteln seit fünf Monaten in dem Fall. Dabei seien organisierte Strukturen in großem Umfang sichtbar geworden, hieß es. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

+++ Unfall auf B101 endet tödlich für Radfahrer +++

Ein Unfall auf der Bundesstraße 101 zwischen den Ortschaften Jüterbog und Hohenahlsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) ist für einen 44-jährigen Radfahrer tödlich geendet. Ein Autofahrer übersah den am Montagabend in gleicher Richtung fahrenden Radler, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen sagte. Es kam zur Kollision zwischen Auto und Rad. Der Radler erlag seinen schweren Verletzung noch am Unfallort.