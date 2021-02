In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 27. Februar.

Gegen 01.20 Uhr in der Nacht zum Samstag kam es an einer Haltestelle am Rosenthaler Platz in Mitte zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.

+++ Täter flüchtet nach Messerstich in den Rücken +++

Gegen 01.20 Uhr in der Nacht zum Samstag kam es an einer Haltestelle am Rosenthaler Platz in Mitte zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. In deren Verlauf stach einer der beiden Männer dem anderen mit einem Messer in den Rücken. Das Opfer kam mit einem Rettungswagen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Der Täter flüchtete in Richtung Hackescher Markt. Die Polizei sperrte den Tatort ab und sicherte Spuren.

+++ Tödlicher Autounfall zwischen Storkow und Fürstenwalde +++

Bei einem Autounfall auf der Autobahn 12 zwischen Storkow und Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) ist ein 41 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der Mann mit einem Kleintransporter ungebremst auf ein Stauende auf und kollidierte mit einem Sattelzug.

Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der 54 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb bei dem Unfall am Freitagabend unverletzt. Warum der Transporterfahrer auf den Sattelzug auffuhr, war zunächst unklar. Die A12 musste in beide Richtungen für mehr als fünf Stunden gesperrt werden.

Gegen 21.30 Uhr am Freitagabend kontrollierten Polizisten auf der Reinickendorfer Straße in Wedding einen Pkw, der kurz vorher aufgefallen war.

Foto: Thomas Peise

+++ Polizei zieht Drogen-Taxi aus dem Verkehr +++

Gegen 21.30 Uhr am Freitagabend kontrollierten Polizisten auf der Reinickendorfer Straße in Wedding einen Pkw, der kurz vorher aufgefallen war. In dem Fahrzeug wurden Drogen gefunden. Der Fahrer wurde festgenommen und der Pkw sichergestellt. Vermutlich handelt es sich dabei um ein sogenanntes Drogentaxi. Die Wohnung des Fahrers wurde ebenfalls durchsucht.

Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wasserschaden in die Warschauer Straße in Friedrichshain alarmiert.

Foto: Thomas Peise

+++ Wasserschaden nach Vandalismus +++

Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wasserschaden in die Warschauer Straße in Friedrichshain alarmiert. Im 3. OG kam es nach einem Einbruch und Vandalismus zu einem Wasseraustritt, der auch die darunter liegenden Stockwerke betraf. Möglicherweise hatten die Täter die Wasserhähne aufgedreht und Wasser einfach laufengelassen. Die Feuerwehr nahm mit Wassersaugern und Folien das Wasser auf. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mehrere Jugendliche sollen in einer Kneipe in der Ortolfstraße in Altglienicke lautstark gefeiert haben.

Foto: Morris Pudwell

+++ Polizei stellt Spielautomaten sicher +++

Nach Morgenpost-Informationen wurden mehrere Jugendliche in einer Kneipe in der Ortolfstraße in Altglienicke gemeldet, die lautstark gefeiert haben sollen. Das Ordnungsamt stellte bei einer Begutachtung des Ladens tatsächlich eine Person im Laden fest. Nach ersten Erkenntnissen sollen auch zwei Glücksspielautomaten eingeschaltet und genutzt worden sein. Die Automaten wurden beschlagnahmt.

Gegen 00.50 Uhr in der Nacht zum Samstag brannte Sperrmüll vor einem Hochhaus in der Hans-Eisler-Straße in Prenzlauer Berg.

Foto: Thomas Peise

+++ Sperrmüll-Brand vor Wohnhaus +++

Gegen 00.50 Uhr in der Nacht zum Samstag brannte Sperrmüll vor einem Hochhaus in der Hans-Eisler-Straße in Prenzlauer Berg. Die Flammen und der Rauch gelangten auch ins Treppenhaus. Die Feuerwehr, die mit vier Staffeln am Ort war, hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Eine Person wurde vom Rettungsdienst behandelt, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und ermittelt.

Gegen 20 Uhr stellten Außendienstkräfte des Ordnungsamts Berlin Neukölln in einer Lokalität in der Donaustraße illegalen Betrieb fest.

Foto: Morris Pudwell

+++ Illegaler Spielsalon geschlossen +++

Gegen 20 Uhr stellten Außendienstkräfte des Ordnungsamts Berlin Neukölln in einer Lokalität in der Donaustraße illegalen Betrieb fest. Beim Begehen der Kneipe wurden mehrere Personen angetroffen. Es konnten Verstöße gegen die Spielverordnung und Covid-Verordnung des Landes Berlin festgestellt werden. Es wurden drei Glücksspielautomaten sichergestellt. Darunter ein illegales Spielgerät ohne Zulassung. Die Automaten waren bei der Begehung eingeschaltet und wurden offenbar auch bespielt. Der Laden wurde geschlossen und versiegelt.