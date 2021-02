Geldtransporter-Überfall am Kudamm - Mitarbeiter verletzt

Am Freitagvormittag ist ein Geldtransporter am Kurfürstendamm/Ecke Bleibtreustraße überfallen worden. Mehrere Täter auf der Flucht

Am Freitagvormittag ist ein Geldtransporter am Kurfürstendamm/Ecke Bleibtreustraße überfallen worden. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Zwei Sicherheitsmitarbeiter sind nach ersten Erkenntnissen verletzt, hieß es weiter. Mehrere Täter seien flüchtig. Die Ermittlungen hat das LKA übernommen.

Unsere Einsatzkräfte wurden gegen 10 Uhr zu einer Bank Kurfürstendamm/Ecke Bleibtreustr. alarmiert, wo es zu einem Überfall auf einen Geldtransporter gekommen sein soll. Zwei Sicherheitsmitarbeiter sind nach ersten Erkenntnissen verletzt. Mehrere Täter sind flüchtig.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 19, 2021

Immer wieder Geldtransporter-Überfälle in Berlin

In Berlin kommt es immer wieder zu Überfällen auf Geldtransporter oder Geldboten. Am 18. Dezember 2020 wurden zwei Geldboten im Treptower Park Center überfallen. Drei Täter mit Schusswaffen passten die Geldboten vor einem Fahrstuhl im Treptower Park Center ab. Die Täter erbeuteten unter Einsatz von Reizgas einen Geldkoffer und konnten zunächst in einem Fahrzeug über die Beermannstraße in Richtung Neukölln fliehen.

Am 15. Dezember 2020 hatten drei unbekannte Täter gegen 9.30 Uhr den Mitarbeiter eines Geld- und Werttransportunternehmens mit Schusswaffen bedroht, als dieser das Ikea-Möbelhaus am Sachsendamm durch einen Hintereingang verlassen hatte. Anschließend war das Trio in einem weißen Audi A8 mit einem Geldkoffer mit Bargeld geflüchtet. Im Januar hatte es eine Festnahme gegeben.

Am 16. Juni 2020 überfielen Räuber einen Geldboten an der Detmolder Straße in Wilmersdorf. Sie bedrohten den Mann mit einer Schusswaffe und entrissen ihm den Geldkoffer mit einer halben Million Euro.

Am 31. Juli 2020 haben vier Räuber einen Geldboten in einer Postbank-Filiale im Karstadt-Kaufhaus am Hermannplatz in Neukölln überfallen. Dabei versprühten sie Reizgas und versuchten, dem Mitarbeiter einen Geldkoffer zu entreißen. Ohne Erfolg, sie flüchteten in einem Auto ohne Beute. Durch das Reizgas wurden mehrere Personen verletzt und etwa 150 Polizisten durchsuchten das Kaufhaus. Während des Polizeieinsatzes fuhren die U-Bahnen der Linien 7 und 8 ohne Halt an der Station Hermannplatz durch.

Am 4. August 2020 folgte ein Überfall auf die selbe Bankfiliale in Wilmersdorf wie im Juni. Die Täter rammten mit einem Wagen ein Fenstergitter und gelangten in das Gebäude. Ein Wachmann tauchte auf, mehrere Schüsse wurden abgefeuert, der Mann wurde getroffen. Die Täter zündeten das Auto an und liefen zur nahe gelegenen Autobahn 100, wo ein Fluchtfahrzeug wartete. Am nächsten Tag sperrte die Polizei für umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit speziellen Spürhunden die Stadtautobahn. Gefasst wurden die Täter bisher nicht.