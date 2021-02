In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 9. Februar.

+++ Tote Person nach Wohnungsbrand in Schöneberg entdeckt +++

In einer Wohnung in der Rubensstraße in Schöneberg ist in der vergangenen Nacht ein Feuer ausgebrochen. Es brannten Einrichtungsgegenstände. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Laut Informationen von vor Ort wurde während der Löscharbeiten in der Wohnung eine leblose Person gefunden.

Anwohner wurden während der Lösch- und Aufräumarbeiten in einem Bus der Berliner Feuerwehr untergebracht. Die Rubensstraße war für knapp zwei Stunden gesperrt, wovon auch die BVG betroffen war. Ein Fachkommissariat ermittelt derzeit zur Brandursache.

+++ Lastwagen stellen sich auf A10 bei Spreeau quer - Fahrbahn blockiert +++

Auf der A10 bei Spreeau (Kreis Oder-Spree) haben sich zwei Lastwagen auf der glatten Fahrbahn quer gestellt und die Fahrbahn blockiert. Die Lkw seien zwischen dem Dreieck Spreeau und der Anschlussstelle Niederlehme liegen geblieben und kämen weder vor noch zurück, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht. Der Rückstau zog sich zwischenzeitlich bis nach Spreeau. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Magdeburg gesperrt.

+++ Junge Mutter setzt Neugeborenes in Brandenburg aus und ruft Polizei +++

Polizeiwagen kommen in der Nacht an dem Ort in in Brandenburg an der Havel an, an dem ein neugeborenes Baby im Freien ausgesetzt wurde.

Foto: Cevin Dettlaff/dpa

Eine Mutter hat am Montagabend in Brandenburg an der Havel ihr neugeborenes Baby im Freien ausgesetzt und anschließend die Polizei gerufen. Die Frau gab an, das Kind in der Nähe ihres Wohnhauses im Stadtteil Wilhelmsdorf gefunden zu haben, wie die Polizei mitteilte. Bei der Befragung habe sie schließlich zugegeben, dass sie das Kind selbst zur Welt gebracht habe. Die Angabe, dass sie das Baby im Freien gefunden habe, nahm sie daraufhin zurück.

Das Neugeborene und die Frau, deren Alter die Polizei mit Mitte 20 angab, wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Gesundheitszustand des Babys sei stabil, ihm gehe es so weit gut, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen und die Gegend auch mit einem Fährtenhund abgesucht. Zu möglichen Straftatbeständen können vorerst noch keine Angaben gemacht werden, wie die Polizei am Abend mitteilte.