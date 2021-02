SEK-Einsatz in Schöneberg nach Explosion

In der Eisackstraße in Schöneberg hat es eine Explosion in einem Innenhof gegeben. Das Haus wurde teilweise evakuiert.

Berlin. In Schöneberg ist es zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Am Donnerstag gegen 21 wurden Beamte in die Eisackstraße gerufen, weil es im Innenhof eine Explosion gab. Vor Ort sollen die Polizisten einen weiteren verdächtigen Gegenstand festgestellt haben. Dieser soll aber nicht detoniert sein. Das Haus wurde teilweise evakuiert. Die Bewohner kamen während des Einsatzes in bereitgestellten Bussen der Berliner Feuerwehr und der BVG unter.

Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.

Foto: Peise

Unterdessen konnte eine Wohnung ausgemacht werden, in der sich eine Person befand. Nach Informationen von vor Ort wollte die Person aber die Tür nicht öffnen. Das SEK wurde hinzugerufen und konnte den Mann festnehmen.

Das SEK betritt das Gebäude in Schöneberg.

Foto: Pudwell

Auf einem Foto ist zu sehen, wie er von Beamten abgeführt wird. Auch ein weiterer mutmaßlicher Tatverdächtiger soll festgestellt worden sein.

Ein Mann wird abgeführt.

Foto: Peise

In der Wohnung sollen Entschärfer der Polizei verschiedene Chemikalien gefunden und sichergestellt haben.

Vor Ort soll ein weiterer Tatverdächtiger ausgemacht worden sein.

Foto: Pudwell