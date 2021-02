Razzia: Drogenring im Osten Brandenburgs ausgehoben

Fünf Täter in Haft, Drogen, Waffen und Vermögenswerte sichergestellt - das ist das Ergebnis der Zerschlagung eines Drogenrings.

Frankfurt (Oder). Die Polizei hat bei einer Razzia in Frankfurt (Oder), im Kreis Oder-Spree und in Berlin fünf Männer festgenommen und u.a. 55 Kilogramm Drogen sichergestellt. Die Ermittlungsverfahren richten sich gegen mehr als 20 Beschuldigte, die im Verdacht stehen, mit Marihuana, Amphetamin, Kokain und anderen Betäubungsmitteln in erheblichen Mengen gehandelt zu haben.

Auch Drogen wurden beschlagnahmt.

Foto: Polizei Brandenburg

266 Kräfte des LKA, der Polizeidirektion Ost, der Bereitschaftspolizei, des Zolls, der Steuerfahndung und der Berliner Polizei durchsuchten vom 1. bis 3. Februar 39 Wohn-, Geschäfts- und Nebengebäude in Frankfurt (Oder), dem Landkreis Oder-Spree sowie in Berlin. Zusätzlich sei ein Durchsuchungsbeschluss durch die Polizei in Polen vollstreckt worden.

55 Kilogramm Marihuana und 330.000 Euro Bargeld aufgefunden

Bei der Razzia wurde Bargeld gefunden.

Foto: Polizei Brandenburg

Wie die Brandenburger Polizei am Donnerstag mitteilte, konnten bei den Razzien u.a. rund 55 Kilogramm Marihuana, kleinere Mengen anderer Drogen, Handfeuerwaffen und Datenträger sichergestellt werden. Darüber hinaus wurden Vermögenswerte in Höhe von 1.043.290 Euro aufgefunden und vorläufig gesichert. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben u.a. um Bargeld in Höhe von rund 330.000 Euro, Goldmünzen, ein hochwertiges Fahrzeug und teure Uhren.

Waffen wurden sichergestellt.

Foto: Polizei Brandenburg

Im Vorfeld waren bereits gegen die Hauptbeschuldigten richterliche Beschlüsse zur Sicherung illegal erwirtschafteten Vermögens in Höhe von 1,3 Millionen Euro ergangen.

Haftbefehle gegen fünf Beschuldigte

Fünf Beschuldigte im Alter von 25 bis 47 Jahren konnten bereits am Montag durch Spezialeinheiten der Brandenburger Polizei festgenommen werden. Gegen sie wurden Haftbefehle verkündet. Derzeit befinden sie sich in Justizvollzuganstalten.

Foto: Polizei Brandenburg

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) ermittelt vor allem wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Den Hauptbeschuldigten wird vorgeworfen, Marihuana im mittleren dreistelligen Kilogrammbereich sowie Kokain und Amphetamin im zweistelligen Kilogrammbereich erworben und verkauft zu haben.

Das ist über den Drogenring bekannt

Die Staatsanwaltschaft wirft einer Tätergruppierung mit überwiegend albanischen Staatsangehörigen vor, die Drogen aus unterschiedlichen Quellen angekauft, überwiegend in Berlin zwischengelagert und von dort an Abnehmer im Osten Brandenburgs verbracht zu haben.

Ein zweiter Ermittlungskomplex richtet sich gegen eine Bande aus vorwiegend deutschen Staatsangehörigen aus Frankfurt (Oder) und dem Landkreis Oder-Spree. Einige Beschuldigte sind Angehörige einer polizeilich relevanten Rockergruppierung, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass diese Bande ein wesentlicher Drogenabnehmer der albanischen Tätergruppierung war. Ihnen wird zur Last gelegt, Drogen in Berlin, Frankfurt (Oder) und verschiedenen Orten Ostbrandenburgs verkauft zu haben.