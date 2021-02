Neukölln: Polizei löst Trauerfeier mit 24 Gästen in Drei-Zimmer-Wohnung auf

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 1. Februar.

+++ Polizei löst Trauerfeier in Neukölln auf +++

Polizisten haben am Sonntagnachmittag eine Trauerfeier in Neukölln aufgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich gegen 16.30 Uhr 24 Personen in einer Drei-Zimmer-Wohnung an der Flughafenstraße versammelt. Sie trugen dabei laut Polizei weder Mund-Nasen-Schutz, noch hielten sie den Mindestabstand ein. Die Personen gaben an, Gäste einer Trauerfeier zu sein. Die Einsatzkräfte lösten die Zusammenkunft auf und leiteten gegen 21 Gäste Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ein.

+++ Mehrere Autos brennen in der Nacht +++

In der Hauptstadt haben in der Nacht zu Montag erneut mehrere Fahrzeuge und Fahrzeugteile gebrannt. Verletzte gab es in allen drei Fällen nicht, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagmorgen. Die Brandursachen sind allerdings noch unklar.

Nach Friedrichshain musste die Berliner Feuerwehr gegen 20.45 Uhr ausrücken. Hier brannte ein Kleintransporter in der Stralauer Allee komplett aus. Kurze Zeit später fing der Reifen eines Autos in der Erich-Kurz-Straße in Friedrichsfelde Feuer. Die Flammen griffen jedoch nicht auf das komplette Fahrzeug über.

Einen weiteren Brand vermeldete die Feuerwehr kurz nach 22.00 Uhr in Alt-Hohenschönhausen. In der Ferdinand-Schultze-Straße brannten ebenfalls Teile eines Wagens. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden.

+++ Kondolenzkranz für ermordete Homosexuelle zerstört +++

Am Sonntagabend hat ein Mann einen Kranz zerstört, der an einer Gedenktafel in Schöneberg angebracht war. Ein Fahrgast meldete dem Polizeinotruf gegen 20 Uhr, dass er einen Mann beobachtet habe, der am Eingang des U-Bahnhofs Nollendorfplatz einen Kondolenzkranz abgerissen und beschädigt haben soll. Die Einsatzkräfte konnten den zerstörten Kranz vor dem Stationsgebäude feststellen. Dieser war am 27. Januar 2021 an der Gedenktafel angebracht worden, die an die getöteten Homosexuellen während der Zeit des Nationalsozialismus erinnert.

Während des Einsatzes wurde die Funkwagenbesatzung von BVG-Bediensteten angesprochen, weil auf dem Bahnsteig ein Mann gestürzt und verletzt sei. Auf den stark Alkoholisierten passte die Täterbeschreibung. Der 41-Jährige kam wegen der Sturzverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Brand in Krankenhaus des Maßregelvollzugs +++

Im Krankenhaus des Maßregevollzuges am Olbendorfer Weg in Wittenau hat es am Montagmorgen in einer Zelle gebrannt. Das Feuer wurde gelöscht. Ein Insasse wurde am Morgen noch medizinisch versorgt.