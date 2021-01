Linienbus streift Radfahrer, 58-Jähriger schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 19. Januar.

+++ Fußgänger bei Unfall in Wilmersdorf schwer verletzt +++

Am Montagnachmittag hat sich in Wilmersdorf ein Verkehrsunfall ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 32 Jahre alte Fußgänger gegen 14.55 Uhr die Brandenburgische Straße in Höhe Konstanzer Straße überquert haben. Dabei wurde er vom Auto eines 61-Jährigen erfasst, der in Richtung Hohenzollerndamm fuhr. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen am Rumpf, Armen und an einem Bein und wurde in ein Krankenhaus gebrach.

+++ Maskenverweigerer ruft Nazi-Parolen +++

Polizisten nahmen in der Nacht zu Dienstag einen Mann in Neukölln fest. Polizisten in Zivil beobachteten gegen 22 Uhr im U-Bahnhof Neukölln einen Mann dabei, wie dieser einem Fahrgast, der den Bahnhof verließ, eine nationalsozialistische Parole entgegenrief und dazu den sogenannten Hitlergruß zeigte. Später hinzugekommene Einsatzkräfte in Uniform hielten den Mann an und stellten dessen Identität fest, auch wegen des Nichttragens einer Mund-Nase-Bedeckung. Eine freiwillige Atemalkoholmessung lehnte der 30-Jährige ab. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, Erteilung eines Platzverweises und mehrfacher Aufforderung den U- und S-Bahnhof zu verlassen, verließ der Tatverdächtige den Bereich des Bahnhofes.

+++ Radfahrer bei Kollision mit Linienbus schwer verletzt +++

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Tegel wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 10.30 Uhr die 53-jährige Fahrerin eines Linienbusses die Holzhauser Straße in Richtung Bernauer Straße. Der 58 Jahre alte Radfahrer fuhr, aus Richtung Wittestraße kommend, in die selbe Richtung auf dem Radweg. Im weiteren Verlauf überquerte er die Kreuzung Holzhauser Straße/Bernauer Straße/Berliner Straße/Seidelstraße, um seinen Weg auf der Bernauer Straße fortzusetzen. Unmittelbar hinter der Kreuzung soll die Busfahrerin beim Anfahren einer Haltestelle den Zweiradfahrer auf dem markierten Radschutzweg gestreift haben. Der 58-Jährige stürzte und verletzte sich schwer am Kopf, Bein und Rumpf. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde.

+++ Pöbler wird von Auto angefahren +++

Weil er sich am Montagabend in Kreuzberg auf die Fahrbahn einer viel befahrenden Straße stellte, musste der Mann anschließend stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Eine Streife bemerkte zunächst gegen 20.25 Uhr im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße in Mitte zwei Männer, die dort ohne eine Mund-Nase-Bedeckung alkoholische Getränke konsumierten. Die beiden 22-Jährigen erhielten nach der Identitätsfeststellung wegen der begangenen Verstöße gegen die aktuellen Corona-Verordnungen Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zudem sprachen ebenfalls anwesende Mitarbeitende der Verkehrsbetriebe ein Hausverbot für die Linie U8 aus. Anschließend konnte das Duo seinen Weg fortsetzen.

Etwa eine Stunde später fiel einer der beiden Männer denselben Einsatzkräften am U-Bahnhof Kottbusser Tor erneut auf. Nunmehr wurde ihm verdeutlicht, dass er einen Hausfriedensbruch begangen habe und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Bereits während des Gesprächs wurde der junge Mann lauter und lief dann von der Mittelinsel in Richtung Wiener Straße. Trotz roter Fußgängerampel betrat er unvermittelt die Fahrbahn der Skalitzer Straße.

Ein unbekannt gebliebener Autofahrer konnte nur mit einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Der 22-Jährige wechselte in den nächsten Fahrstreifen und wurde hier von dem Wagen eines 21-Jährigen erfasst, prallte auf die Motorhaube und rutschte von dieser herab. Danach schlug er gegen die Fahrertür des Autos.

Die Einsatzkräfte überwältigten den Aggressor, der bei seiner Festnahme Widerstand leistete. Er klagte dann plötzlich über Übelkeit und Schmerzen und musste sich kurz darauf übergeben. Im Anschluss verlor er das Bewusstsein. Die Besatzungen eines Notarzt- und Rettungswagens stabilisierten seinen Zustand und brachten den 22-Jährigen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs dauern an.

+++ Mann schmiert Hakenkreuze an Schaufensterscheiben +++

Zivilpolizisten nahmen in der vergangenen Nacht einen Mann in Lichtenberg fest, der an mehrere Schaufensterscheiben Hakenkreuze geschmiert hatte. Die Beamten bemerkten den Verdächtigen gegen 23 Uhr an einem Einkaufszentrum in der Frankfurter Allee. Bei der Überprüfung des 62-Jährigen fanden die Einsatzkräfte zwei Permanentstifte sowie an Glasscheiben von Geschäften insgesamt fünf Hakenkreuze. Nach der Feststellung seiner Personalien konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

+++ Bewaffnete Räuber überfallen Tankstelle +++

Zwei unbekannte Räuber haben am Montagabend eine Tankstelle in Buckow (Neukölln) überfallen. Gegen 21.40 Uhr betraten die mit weißen Sturmhauben maskierten Männer die Tankstelle am Grüner Weg, bedrohten den 35 Jahre alten Mitarbeiter und seine Kollegen mit einer Schusswaffe sowie einem Messer und forderten die Tageseinnahmen aus der Kasse. Dann flüchteten die beiden Räuber in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiter blieben bei dem Überfall unverletzt. Ein Raubkommissariat führt die Ermittlungen.