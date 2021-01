Berlin Lichtenberg: Polizei beendet Treffen von Fußball-Fans

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 16. Januar.

+++ Polizei beendet Treffen von Fußball-Fans in Lichtenberg +++

In Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) haben am Freitag Fans eines Berliner Fußballvereins gegen die Corona-Regeln verstoßen. Polizisten sahen gegen 20 Uhr, wie mehrere Personen in Fankleidung ein Gelände am Weißenseer Weg betraten. Die Gruppe, die auf über 40 Personen angewachsen war, wurde durch Kräfte der 25. und der 32. Einsatzhundertschaft überprüft und kontrolliert, teilte die Polizei am Sonnabend mit.

Nach Angaben aus der Gruppe wollte man ein Jubiläum des Vereins „gebührend“ mit Abbrennen von Pyrotechnik begehen. Insgesamt überprüften die Polizisten 42 Personen. Dabei wurden teilweise verbotene Pyrotechnik, eine kleine Menge Drogen sowie ein Schlagstock sichergestellt.

Die Beamten seien auch vereinzelt beleidigt worden. Ein 47-jähriger Mann soll bei der Feststellung seiner Personalien Widerstand geleistet und versucht haben, einen Polizisten zu schlagen. Ferner soll der Mann während der Festnahme mehrere Einsatzkräfte beleidigt haben. Er wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Dieses konnte er nach einer angeordneten Blutentnahme verlassen.

Die anderen Personen konnten nach den polizeilichen Maßnahmen und diversen Platzverweisen ihre Wege fortsetzen. Neben den Anzeigen wegen des Verdachts der Beleidigungen und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurden zudem gegen 18 Personen Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

+++ Angestellte mit Messer bedroht: Geld aus Kasse einer Bäckerei geraubt +++

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 17.40 Uhr Geld aus der Kasse einer Bäckerei in der Wallstraße in Mitte geraubt. Nach Angaben der 26 Jahre alten Angestellten habe der Maskierte das Geschäft betreten, ein Messer gezogen, die Frau damit bedroht und Geld gefordert. Als sie der Forderung nicht nachkam, schubste der Mann sie zur Seite und griff selbst in die Kasse. Danach flüchtete er. Die unverletzt gebliebene 26-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Eine Absuche nach dem Mann blieb erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Nach Krawall am Reichstag rund 30 Ermittlungsverfahren +++

Rund vier Monate nach der Besetzung der Reichstagstreppe bei einer Demonstration in Berlin ermittelt die Berliner Polizei gegen 40 Verdächtige. Das Landeskriminalamt führe 31 Ermittlungsverfahren, sagte ein Polizeisprecher. Mehr als die Hälfte davon seien Verfahren wegen Landfriedensbruchs. Es könnten noch mehr Verfahren werden, da die Ermittlungen andauerten.

Zuvor berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Demnach werde Verdächtigen auch Gefangenenbefreiung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, besonders schwerer Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vorgeworfen.