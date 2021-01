In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 11. Januar.

+++ Blindgänger an B2 entdeckt - Vorbereitung zur Entschärfung +++

An der Bundesstraße B2 zwischen Wilhelmshorst und Michendorf (Potsdam-Mittelmark) laufen die Vorbereitungen zur Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe wurde am Sonntag in einem Waldgebiet entdeckt und durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst untersucht, wie die Gemeinde Michendorf mitteilte. Ob die Bombe entschärft oder sogar gesprengt werden müsse, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der Gemeinde Michendorf auf Anfrage.

Vor Ort wurde ein 800 Meter Sperrkreis um die Fundstelle eingerichtet. Anwohner mussten ihre Häuser und Wohnungen vorübergehend verlassen. Wie viele genau, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Es seien insgesamt sechs Straßenzüge im Ortsteil Wilhelmshorst teilweise evakuiert worden.

Für den Zeitraum der Bergung der Bombe muss die B2 nach Angaben der Gemeinde vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Für die Bewohner stehen in der Grundschule Michendorf die Turnhalle und einzelne Klassenräume als Ausweichquartiere für die vorübergehende Evakuierung zur Verfügung.

+++ Motorradfahrer in Mitte schwer verletzt +++

Am Sonntagvormittag hat sich in Mitte ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen und Aussagen war ein 25 Jahre alter Seat-Fahrer gegen 11.30 Uhr auf der Alexanderstraße in Richtung Memhardstraße unterwegs, um an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße nach links abzubiegen.

Dabei übersah er vermutlich den ihm entgegenkommenden 51 jahre alten Fahrer einer Suzuki und stieß mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer im Halsbereich. Er wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeiübernommen.

+++ Zellenbrand in der JVA-Heidering +++

In der JVA Heidering in Großbeeren wurde bei einem Brand in einer Zelle am Sonntag ein Häftling verletzt.

Foto: Morris Pudwell

In der Justizvollzugsanstalt Heidering in Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) ist bei einem Brand in einer Zelle am Sonntag ein Häftling verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Berlin geflogen, wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums Brandenburg in Potsdam am Abend mitteilte. Die Klinik verfügt über eine Spezialabteilung für Brandverletzungen.

Nach ersten Informationen werden weitere 17 Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Außerdem soll ein Angestellter beim Rettungsversuch verletzt worden sein. Das gegen 20 Uhr ausgebrochene Feuer war relativ schnell gelöscht und hatte sich nicht auf weitere Gebäudeteile ausgedehnt, wie es hieß.

+++ Geschäftsräume von Fahrzeughersteller beschädigt ++

Unbekannte Täter haben am Sonntag in Bohnsdorf Fensterscheiben und Glastüren an mehreren Gebäuden. Eine 32 Jahre alte Mitarbeiterin stellte gegen 10.30 Uhr an dem in der Ludwig-Prandtl-Straße von einem Fahrzeughersteller angemieteten Objekt vier beschädigte Fenster und zwei Glastüren fest und alarmierte die Polizei. Durch die Einsatzkräfte konnten darüber hinaus noch acht, vermutlich durch zwei am Ort aufgefundene Feuerlöscher, beschmutzte Fahrzeuge sowie ein an der Front- und Seitenscheibe beschädigtes Auto festgestellt werden. Auch Scheiben an zwei angrenzenden Objekten anderer Firmen wurden durch die unbekannten Täter beschädigt. Da eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.

+++ Taube legt Zugverkehr lahm +++

Vogelschlag: Eine Taube hat nach Angaben der Bundespolizei am Sonntag den Zugverkehr bei Friesack (Havelland) lahmgelegt. Wie die Behörde auf Twitter mitteilte, habe es bei einer Fahrt eines Zuges der ODEG plötzlich geknallt, zudem sei die Frontscheibe zersplittert. Alles habe zunächst nach einem Steinwurf ausgesehen, doch der Zug habe eine Taube erfasst. Die 25 Reisenden seien unverletzt geblieben.

Eine Taube legte gestern den Zugverkehr bei #Friesack lahm.



Als es bei einer 🚄-Fahrt der @ODEG_Info knallte&die Frontscheibe zersplitterte, sah erst alles nach einem Steinbewurf aus. Doch recht schnell war klar: Der Zug erfasste eine Taube.



Die 25 Reisenden blieben unverletzt. pic.twitter.com/C4kAwXNEKY — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) January 11, 2021

+++ Weihnachtsbäume Nähe Liebig34 angezündet +++

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag gegen 0.30 Uhr am Dorfplatz (Rigaer Straße Ecke Liebigstraße) in Friedrichshain vor dem vormals besetzten Objekt Liebig34 mehrere Weihnachtsbäume auf die Kreuzung getragen und angezündet. Die Feuerwehr löschte die Reste der Bäume.

+++ Autobrand in Weißensee +++

Gegen Mitternacht haben Unbekannte in der Gartenstraße in Weißensee den Kleinwagen eines Immobilienunternehmens angezündet. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, es brannte jedoch komplett aus. Ein daneben parkender Golf wurde ebenfalls beschädigt.

+++ Polizei stellt verhinderten Rennfahrer +++

Die Polizei hat vor dem Bahnhof Wuhletal in Hellersdorf einen verhinderten "Rennfahrer" gestellt. Der 20-Jährige hatte sich erst mit einem anderen Autofahrer ein Rennen geliefert, als eine Streife auf die beiden aufmerksam wurde. Auf der Flucht vor der Polizei fuhr er dann einen "Rundkurs". Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

+++ Fußgängerin von Motorrad erfasst +++

Ein Motorradfahrer hat am Sonntagnachmittag in Marzahn eine Fußgängerin mit seiner Maschine erfasst, wobei beide schwer verletzt wurden. Der Polizei zufolge war der 34-Jährige mit seiner KTM gegen 17.10 auf dem Spinatweg Richtung Ahrensfelder Chaussee unterwegs. Der Mann soll das Tempo gedrosselt haben, als er eine am Fahrbahnrand wartende 61-Jährige sah. Aus noch unbekannten Gründen betrat die Frau die Straße und wurde dabei angefahren. Motorradfahrer und Fußgängerin stürzten, wobei die Frau Kopfverletzungen erlitt. Der 34-Jährige wurde an Arm, Rumpf und Bein verletzt. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad beschädigte noch ein geparktes Auto.