Polizei beendet illegale Pokerrunde in Kellerbar

In Tempelhof hat die Polizei am Sonnabendabend eine illegale Glücksspielrunde in einer Kellerbar beendet. 27 Personen wurden überprüft.

Berlin. Die Polizei hat am Sonnabendabend eine illegale Pokerrunde in einer Kellerbar an der Ringbahnstraße in Tempelhof beendet. Nach einem Hinweis, dass sich mehrere Personen in einem Keller aufhalten sollen, fuhren die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 44 zu genannter Adresse. Dort entdeckten sie in dem etwa 225 Quadratmeter großen Keller 27 Personen im Alter zwischen 16 und 38 Jahren an Pokertischen beim illegalen Kartenglücksspiel.

Nach Angaben der Polizei trugen die „Spieler“ keine Mund-Nasen-Bedeckungen und rauchten teilweise aus Shisha-Pfeifen. Wegen der starken Rauchentwicklung in dem fensterlosen Raum, alarmierten die Beamten die Berliner Feuerwehr, die einen überhöhten Kohlenstoffmonoxid-Wert messen konnte. Alle Spieler wurden ins Freie begleitet und nach einer Identitätsfeststellung vor Ort entlassen. Zwei Glücksspielautomaten in der Kellerbar wurden sichergestellt. Die Beamten leiteten Strafermittlungsverfahren unter anderem wegen einer unerlaubten Veranstaltung sowie Beteiligung an Glücksspielen sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes ein.