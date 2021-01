Auch 2020 viel Kriminalität am "Alex", "Kotti" und "Görli"

Berlin Bekannte kriminalitätsbelastete Orte wie der Alexanderplatz in Mitte, sowie das Kottbusser Tor und der Görlitzer Park in Kreuzberg waren auch im Corona-Jahr 2020 Hotspots für Verbrechen. Drogenhändler, Taschendiebe, Ladendiebe, Betrüger und Schläger haben sich von der Pandemie nicht abhalten lassen.

Deutlich zurück ging an einigen Orten nur die Zahl bestimmter Verbrechen wie Ladendiebstahl oder Delikten, deren Opfer vor allem Touristen sind. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage der Linken hervor.

Etwa 1000 Delikte in der Rigaer Straße

Im vergangenen Jahr zählte die Polizei am Alexanderplatz sowie in und um den Görlitzer Park mehr als 5000 Straftaten, am Hermannplatz und an der Hermannstraße in Neukölln registrierte die Polizei etwa 4000 Taten. Vor allem ging es um Ladendiebstahl und Taschendiebstahl, Drogenhandel, Körperverletzung, Schwarzfahren, Raubüberfälle und Widerstand gegen Polizisten. Am Kottbusser Tor wurden ungefähr 3300 Straftaten erfasst, an der Warschauer Straße in Friedrichshain 2100. An der Rigaer Straße, an den zum Teil von Linksradikalen besetzten Häusern, musste die Polizei 1000 Delikte bearbeiten.

Kaum Touristen, weniger Verbrechen

An der Warschauer Straße, der Warschauer Brücke und dem angrenzenden RAW-Gelände ist der größte Rückgang bei Diebstählen, Überfällen und Drogendelikten zu verzeichnen. Waren es 2019 noch 3955 Straftaten, bilanzierte die Polizei für das vergangene Jahr 2160 Vergehen, also etwa 1800 weniger. Dieser Party-Kiez wird vor allem an den Wochenenden von jungen Menschen aus den Außenbezirken und Touristen besucht. Das blieb wegen der Corona-Pandemie aus. Auch das Fahren ohne Fahrschein ging an der Warschauer Brücke von 193 auf 29 Taten zurück, Körperverletzungen sanken von 353 auf 161.

Deutlich weniger Laden- und Taschendiebstähle gab es am Alexanderplatz. Bei den festgestellten Ladendiebstählen ging die Zahl von 2489 (2019) runter auf 1472, bei den Taschendiebstählen sank sie von 676 Taten auf 430. Ein Grund dafür dürften die über mehrere Monate hinweg geschlossenen Geschäfte sein.

Weniger Tachendiebstähle während des ersten Lockdowns

Deutlich zurückgegangen sind die Taschendiebstähle während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020. Das geht aus Zahlen der Polizei hervor, die der Berliner Morgenpost vorliegen. Von März bis Oktober 2020 listete die Behörde 7888 Taschendiebstähle, im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres waren es 10.615, also 2727 Taten mehr, als während der Pandemie. Den deutlichsten Einbruch bei den Taschendiebstählen gab es im April. In diesem Monat war die Zahl mit 457 Taschendiebstählen um 904 Taten gesunken. Im April 2019 registrierte die Polizei noch 1361 Delikte. In den weiteren Monaten bis einschließlich Oktober 2020 blieb die Zahl der Taten immer unter denen der Vergleichsmonate in 2019, näherte sich aber langsam wieder an. Im Oktober 2020 registrierte die Polizei 1135 Taschendiebstähle, im Oktober 2019 waren es noch 1348 und damit 213 mehr.

"Hochsaison" für Taschendiebe ist ausgefallen

Die Bundespolizei, deren Zuständigkeitsbereich im Bahnverkehr und bei der S-Bahn liegt, teilte auf Anfrage mit, dass insbesondere in den Monaten März bis Juli ein deutlicher Rückgang im Deliktfeld Handgepäck- und Taschendiebstahl zu verzeichnen war. "Das könnte mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen so genannten Lockdown in Zusammenhang stehen", sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Bis zum Ende August hatte die Bundespolizeidirektion Berlin 2437 Strafanzeigen aufgenommen, im Vergleichszeitraum 2019 waren es noch 3437. "Das entspricht einem Rückgang von 978 Strafanzeigen beziehungsweise etwa 28 Prozent."

Die "Hochsaison" für Taschendiebe ist aufgrund von Corona in diesem Jahr vermutlich ausgefallen. "Die Möglichkeiten für Taschendiebe auf Weihnachtsmärkten, in vollen Kaufhäusern, Einkaufscentern, Bussen, Bahnen und Fußgängerzonen sind zu großen Teilen weggefallen", sagte ein Ermittler. Auch die "leichte Beute" wie Touristen und Angetrunkene auf Weihnachtsmärkten sei ausgeblieben. "Zahlen liegen aber noch nicht vor."

