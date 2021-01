Berlin Buckow: Supermarkt brennt in der Silvesternacht komplett aus

In Berlin-Buckow ist in der Silvesternacht ein Supermarkt niedergebrannt. Die rund 800 Quadratmeter große Fläche des Gebäudes sei vollständig in Flammen aufgegangen, das Dach eingestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

+++ Supermarkt komplett ausgebrannt +++

In Buckow ist in der Silvesternacht ein Supermarkt niedergebrannt. Die rund 800 Quadratmeter große Fläche des Gebäudes in der Marienfelder Chaussee sei vollständig in Flammen aufgegangen, das Dach eingestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. In einem Teil des Marktes schienen Feuerwerkskörper gelagert worden zu sein, die nun explodierten und durch die Gegend flögen. Derzeit sei es nur möglich, die Flammen von außen zu löschen. Zusätzlich mussten mehrere Druckgasbehälter aus einem angeschlossenen Geschäft in Sicherheit gebracht werden. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr, hieß es. Verletzt wurde bislang niemand. Die Feuerwehr war mit rund 100 Kräften im Einsatz. Näheres war zunächst nicht bekannt.

Update #Buckow

Es brennt ein ca. 800 qm großer Lebensmittelmarkt in ganzer Ausdehnung.

Wir sind aktuell mit rund 100 Kräften vor Ort. Die #Brandbekämpfung wird auch über 4 Drehleitern geführt. pic.twitter.com/19IIjIUkKp — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 1, 2021

+++ Zimmerdecke in Berlin eingestürzt - Gebäudestatik wird überprüft +++

In Prenzlauer Berg ist am frühen Freitagmorgen eine Zimmerdecke eingestürzt. Am Ort des Geschehens in der Stargarder Straße waren zunächst 20 Kräfte im Einsatz, wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Es sei niemand verletzt worden, hieß es wenig später. Um zu überprüfen, ob das Gebäude einsturzgefährdet sei, forderte die Feuerwehr zusätzlich die Bauaufsicht an.

#Deckeneinsturz in #Prenzlauer_Berg

In der #Stargarder_Straße kam es zu einem Einsturz einer Zimmerdecke. Wir sind mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 1, 2021

+++ Großeinsatz in Siemensstadt: Dachbereich eines Wohnhauses brennt +++

In Siemensstadt brannte es gegen 0.30 Uhr im Dachbereich eines Wohnhauses.

Foto: Thomas Peise

Großeinsatz der Feuerwehr in der Silvesternacht in Siemensstadt. Dort brannte es gegen 0.30 Uhr im Dachbereich eines Wohnhauses. Der Brand konnte schnell und ohne verletzte Personen unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr war mit drei Staffeln im Einsatz. Feuerwerk soll den Brand ausgelöst haben.

+++ Kellerbrand in Hellersdorf +++

Gegen 2 Uhr am Neujahrsmorgen musste die Feuerwehr in der Eisenacher Straße in Hellersdorf einen Kellerbrand löschen. Ein Bewohner des Hauses wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Brandursache ermittelt nun die Polizei. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln am Ort im Einsatz.

+++ Balkon in Kreuzberg in Flammen +++

In der Bergfriedstraße in Kreuzberg stand in der Silvesternacht ein Balkon lichterloh in Flammen.

Foto: Thomas Peise

Am späten Donnerstagabend brannte es in der Bergfriedstraße in Kreuzberg. Dort stand ein Balkon lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache soll Feuerwerk gewesen sein. Die Polizei ermittelt.

+++ Mehrere Autos gehen in Flammen auf +++

Dieser PKW brannte auf einem Parkplatz in der Sömmeringstraße in Charlottenburg komplett aus.

Foto: Thomas Peise

In der Silvesternacht gingen in Berlin an mehreren Orten Autos in Flammen auf. Dieser PKW brannte auf einem Parkplatz in der Sömmeringstraße in Charlottenburg komplett aus. Die Feuerwehr konnte schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Schwerer Unfall - Kran im Einsatz +++

Schwerer Unfall am Silvesterabend in Marzahn.

Foto: Thomas Peise

Schwerer Unfall am Silvesterabend in Marzahn. Auf dem Blumberger Damm stießen nach einem missglückten Überholmanöver zwei Pkw zusammen. Bei einem Pkw wurde das Hinterrad abgerissen. Der Unfallverursacher solle alkoholisiert gewesen sein. Mit einem Kran der Feuerwehr wurde der eine Pkw wieder auf die Straße gestellt. Eine Person wurde leicht verletzt.

+++ 24-Jähriger stirbt bei Unfall mit selbst gebauter Pyrotechnik +++

Ein 24-jähriger Mann ist in Rietz-Neuendorf (Landkreis Oder-Spree) bei einem Unfall mit Pyrotechnik gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde im Ortsteil Alt Golm um kurz nach Mitternacht selbst gebaute Pyrotechnik gezündet, wie ein Sprecher des Lagedienstes am frühen Freitagmorgen mitteilte. Es handelte sich um nicht käuflich zu erwerbende Feuerwerkskörper gehandelt. Details zum genauen Unfallablauf waren zunächst unklar.

Das Opfer soll sich mit einer Gruppe auf einem unbebauten Privatgrundstück aufgehalten haben. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, sagte der Sprecher. Ein Entschärfer-Team der Polizei habe zudem nicht gezündete „Laborate“ sichergestellt.

+++ Auto fährt in Hauswand - vier Menschen notoperiert +++

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Temnitztal (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) sind am Abend vier Menschen schwer verletzt worden. Alle mussten notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer war mit dem Fahrzeug zuvor in einer Kurve ins Schleudern geraten, gegen einen Strommast gefahren und anschließend in eine Hauswand gekracht, hieß es. „Eine Person wurde dabei aus dem Auto geschleudert, drei weitere Insassen waren eingeklemmt und nicht ansprechbar“, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt hätten die Rettungskräfte etwa eine Stunde gebraucht, um die Insassen aus dem Wagen zu befreien. Drei Rettungshubschrauber brachten die vier schwer Verletzten in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurden.

+++ Mann prallt mit Auto gegen Haus - Fahrzeug fängt Feuer +++

Bei einem Verkehrsunfall sind am späten Silvesterabend im Landkreis Oberspreewald-Lausitz zwei Personen verletzt worden. Ein Auto war in Senftenberg aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Treppenhaus eines Gebäudes gekracht, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert und fing Feuer. Die beiden Insassen wurden nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.