Polizei hebt illegale Böller-Verkaufsstellen aus

An der Boppstraße in Kreuzberg hat ein Spätkauf am Sonntag illegalerweise Feuerwerk verkauft. Dies ist gegenwärtig aufgrund der Corona-Verordnung in Deutschland verboten. Auch unter normalen Umständen wäre der Verkauf von Feuerwerk der Klasse F2 erst zwei Tage vor Silvester erlaubt gewesen.

Zusätzlich zum illegalen Verkauf von Feuerwerk hatte der Laden trotz Verbotes Sonntag geöffnet. Die Polizei beschlagnahmte das Feuerwerk. Der Laden wurde geschlossen. Die Behörden ermitteln unter anderem wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Piercing-Studio verkaufte Böller unter dem Ladentisch

Am Montag wurde nach Informationen der Berliner Morgenpost aus Behördenkreisen ein weiteres illegales Lager ausgehoben. Demnach soll ein Piercing-Studio an der Frankfurter Allee unter dem Ladentisch Böller und Silvester-Raketen verkauft haben. Die Behörden waren nach einem Bürgerhinweis informiert worden.

Trotz des Verkaufsverbots von Feuerwerk bereitet sich die Berliner Feuerwehr für die kommende Silvesternacht in gleicher Weise wie in den Vorjahren auf einen Ausnahmezustand vor. "Wir hoffen natürlich, dass es ruhiger wird als sonst, aber das können wir eben noch nicht absehen", sagte ein Sprecher am Montag.

​Insgesamt sollen rund 850 Kräfte der Berufsfeuerwehr im Einsatz sein sowie mehr als 520 Ehrenamtliche von den Freiwilligen Feuerwehren. 427 Fahrzeuge seien besetzt, hieß es. Hinzu kämen rund 120 Einsatzkräfte der Bundeswehr sowie des Technischen Hilfswerks. "Somit wird die Personalstärke im Vergleich zum Regelbetrieb nahezu verdreifacht."

Böllerverbot an 56 Orten in Berlin

Der Senat veröffentliche vergangene Woche eine Liste mit 56 Orten, an denen das der Fall sein wird. Darunter sind große Teile der Sonnenallee und der Karl-Marx-Straße, aber auch das Märkische Viertel, die Altstadt Spandau, der Simon-Dach-Kiez und der Wrangelkiez.

Ebenfalls vom Verbot betroffen sind der Mauerpark, der Görlitzer Park und der Treptower Park. Hinzu kommen große Plätze und Sehenswürdigkeiten wie der Potsdamer Platz, der Breitscheidplatz und das Brandenburger Tor. Auch der Aufenthalt an diesen Orten ist untersagt. Ob diese Plätze auch mit Gittern abgeriegelt werden, sei noch offen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Sollte es dazu kommen, würden entsprechende Absperrungen am Silvestertag eingerichtet. (mit dpa)