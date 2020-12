Berlin-Kreuzberg: Späti verkauft illegal Feuerwerk - Laden geschlossen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 28. Dezember.

+++ Raser ohne Führerscheint baut Unfall +++

Am Sonntagabend kam es in Biesdorf und in Buckow zu verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war einer Funkstreifenbesatzung bei der Streifenfahrt gegen 20.50 Uhr ein Pkw in der Straße Alt-Biesdorf durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen. Der 44 Jahre alte Fahrer des Pkw fuhr mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit die Straße Alt-Biesdorf in Richtung der Straße Alt-Kaulsdorf und missachtete dabei das Rotlicht zweier Ampeln. An der Kreuzung Alt-Biesdorf Ecke Blumberger Damm stoppten ihn dann die Einsatzkräfte mit Blaulicht und Martinshorn. Der Fahrer, der ohne gültigen Führerschein unterwegs war, wurde nach seiner Überprüfung entlassen. Das Funkstreifenteam beschlagnahmte jedoch das Auto. Die Ermittlungen dauern an.

Kurz vor 22 Uhr fuhr ein 21-jähriger mit seinem Pkw im Buckower Damm in Richtung Karl-Marx-Straße. Beim Losfahren von der Ampel an der Einmündung der Gutschmidtstraße fiel er einem Funkstreifenteam des Polizeiabschnitts 48 aufgrund seines starken Beschleunigens auf. Als der Raser mit dem optischen Anhaltesignal „Stopp Polizei“ und dem dazugehörigen verdeutlichenden akustischen Signal angehalten werden sollte, beschleunigter dieser weiter und überholte sogar noch im Gegenverkehr. In Höhe der Kreuzung Buckower Damm Ecke Rufacher Weg bog der 21-Jährige dann mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Rufacher Weg ab. Dabei kam er von der Fahrbahn nach links ab und geriet kurz auf den Gehweg. Zwei Kreuzungen weiter kam er dann mit seinem Pkw aufgrund des, bei dem Aufprall auf den Bordstein entstandenen Schadens, im Rufacher Weg zum Stehen. Der 21-Jährige besaß keine gültige Fahrerlaubnis und wurde im Anschluss an seine Überprüfung wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Auto wurde beschlagnahmt.

+++ Maskierter überfällt Tankstelle +++

Ein maskierter Mann hat in der vergangenen Nacht eine Tankstelle in Kreuzberg beraubt. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Mann gegen 22.35 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Gneisenaustraße, zog ein Messer, bedrohte damit die 53 Jahre alte Verkäuferin und verlangte Geld. Die Frau kam der Forderung der Öffnung der Kasse nach und der Kriminelle griff hinein. Die 53-Jährige verriegelte daraufhin die Ausgangstür, schloss sich selbst in einem Lagerraum ein und alarmierte die Polizei. Durch Eintreten der verschlossenen Tür gelang es dem Räuber noch vor Eintreffen der Polizeikräfte zu flüchten. Die Verkäuferin blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Späti verkauft illegal Feuerwerk - Laden geschlossen +++

In der Boppstraße in Kreuzberg verkaufte ein Späti am Sonntag illegalerweise Feuerwerk. Dies ist gegenwärtig aufgrund der Corona-Verordnung in Deutschland verboten. Auch unter normalen Umständen wäre der Verkauf von Feuerwerk der Klasse F2 erst zwei Tage vor Silvester erlaubt gewesen. Die Polizei beschlagnahmte das Feuerwerk. Der Laden wurde geschlossen.