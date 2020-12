In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 18. Dezember.

+++ Ordnungsamt Neukölln kontrolliert Wettbüros +++

Am Freitagabend hat das Ordnungsamt Neukölln Wettbüros kontrolliert. An der Erkstraße hatte ein Laden die Fenster abgedunkelt. In einem Nebenraum war eine Wettannahmestelle. An der Wand hingen aktuelle Tippscheine. In dem abgedunkelten Raum befanden sich neben Wett-Terminals auch mobile Glücksspielgeräte, darunter eine illegale Maschine mit nicht genehmigter Software aus China.

+++ Kinderpornos im Auto gefunden - 60-Jähriger unter Verdacht +++

Bei der Reinigung eines Autos in einer Autowerkstatt im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt hat ein Mitarbeiter am Donnerstagmittag unter einem Fahrzeugsitz einen Ordner mit kinderpornographischen Bildern gefunden. Wie die Polizei mitteilte, fiel dem Mann der Ordner mit den Bildern gegen 12.15 Uhr auf. Er sicherte den Ordner und alarmierte die Polizei. Verdächtigt wird ein 60 Jahre alter Mann aus Spandau, dessen Wohnung im Anschluss durchsucht und dort weitere Beweismittel beschlagnahmt wurden. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Besitzes von Kinderpornographie verantworten. Die weiteren Ermittlungen und die Auswertung der Beweismittel dauern an.

+++ Feuer vor SPD-Landeszentrale gelegt - Wer kennt diesen Mann? +++

Bei diesem Mann soll es sich um den Brandstifter handeln.

Die Berliner Polizei fahndet mit einem Bild nach einem Unbekannten, der Anfang November Feuer vor dem Kurt-Schumacher-Haus in Wedding, dem Sitz des Berliner SPD-Landesverbandes, gelegt hat. Zu den Brandlegungen kam es am 1. November um kurz nach 5 Uhr und am 3. November um 20.15 Uhr. Der Mann stellte dabei einen Gegenstand vor dem Eingang des Hauses ab und zündete ihn an. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Mann um einen hellhäutigen, dunkel gekleideten Mann im Alter von ca. 60 Jahren mit Halbglatze, der eine Brille trug, gehandelt haben könnte. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt am Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528 sowie per E-Mail lka535-hinweis@polizei.berlin.de oder die Internetwache Berlin und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

+++ Rassismus-Fall bei der Berliner Polizei - Durchsuchung und Disziplinarverfahren +++

Ein Mitarbeiter der Berliner Polizei hat in einem Messenger-Dienst ein rassistisches Bild festgestellt, das dort von einer anderen bei der Berliner Polizei beschäftigten Person geteilt wurde. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, habe der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen und das weitere Vorgehen mit der Staatsanwaltschaft Berlin abgestimmt. Zur Auffindung von Beweismitteln wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und am Freitagvormittag vollstreckt. Sowohl die Auswertung des Beweismittels als auch die Ermittlungen dauern an. Zudem sei sei ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, dienstrechtliche Maßnahmen würden geprüft, hieß es weiter.

+++ Autofahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Laterne +++

Ein Fahrer eines VW-Busses verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte gegen eine Laterne.

Ein Fahrer eines VW-Busses hat in der vergangenen Nacht gegen 1.30 Uhr in einer Kurve in der Heinrich-Grüber-Straße in Hellersdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Diese wurde später von der Feuerwehr umgelegt. Ob jemand verletzt wurde, ist bislang unklar.

+++ Fahrraddiebe dank aufmerksamer Anwohnerin festgenommen +++

Der Aufmerksamkeit einer Anwohnerin war es zu verdanken, dass in der vergangenen Nacht ein Fahrraddiebstahl in Mitte vereitelt werden konnte. Die Besatzungen zweier Streifenwagen des Polizeiabschnitts 57 konnten das verdächtige Trio noch am Tatort festnehmen. Bedauerlicherweise wurde ein Kollege bei dem Einsatz leicht verletzt.

Die 30-jährige Zeugin beobachtete gegen 2.15 Uhr aus ihrer Wohnung die drei Gestalten im Hof der Heinrich-Heine-Straße, als diese an einem Fahrrad hantierten. Die von ihr alarmierten Einsatzkräfte entdeckten die Verdächtigen dann kurz darauf vor dem Wohnhaus mit dem mutmaßlich entwendeten Zweirad und nahmen sie vorläufig fest. Zudem stellten sie eine weggeworfene Metallstange als mögliches Tatwerkzeug sicher.

Als die Festgenommenen nach der Identitätsfeststellung und Sachverhaltsaufnahme zum Fahrzeug geführt wurden, trat ein 16-Jähriger gegen das Bein eines Polizeiobermeisters, der ein Hämatom erlitt, seinen Dienst aber fortsetzen konnte.

Nach den erkennungsdienstlichen Behandlungen wurde der Jugendliche von Mitarbeitenden des Jugendnotdienstes abgeholt. Seinen 14-jährigen Komplizen brachten die Einsatzkräfte in die ihn betreuende Jugendeinrichtung zurück.

Der Dritte im Bunde, ein 29-Jähriger, war mit einem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Justizvollzugsanstalt, seiner noch offenen, mehrmonatigen Haftstrafe wegen Körperverletzung, überstellt.

Das Trio muss sich nun wegen versuchten besonders schweren Diebstahls verantworten, der 16-Jährige zudem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

+++ Paletten brannten vor Techno-Club Berghain +++

Donnerstagabend ist ein Mann in Friedrichshain festgenommen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 47 Jahre alter Angestellter des Berghain einen Brand auf dem Hof seiner Arbeitsstelle gegen 19.20 Uhr in der Rüdersdorfer Straße festgestellt. Brandbekämpfer der Feuerwehr konnten gemeinsam mit dem Angestellten einen 30-Jährigen auf dem Gelände festhalten und den Einsatzkräften der Polizei übergeben. Nach dem Löschen der Flammen durch die Feuerwehr war zu erkennen, dass Paletten in einem Container gebrannt hatten. Ein Übergreifen auf das Gebäude war jedoch nicht möglich. Es wurde niemand verletzt. Der Festgenommene wurde nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen zunächst einem Brandkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt. Der Mann wurde heute gegen 11.30 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Shisha-Bar und Restaurant an Bundesallee kontrolliert +++

Beamte einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe von Zoll und Polizei haben in der Nacht von Donnerstag zu Freitag eine Shisha-Bar und Restaurant an der Bundesallee durchsucht. In der Shisha-Bar Bar in Wilmersdorf wurden zahlreiche Personen angetroffen, die gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen haben. Diese wurden zum Teil im Kellerraum an einem Tisch sitzend beim Spielen angetroffen. In dem Restaurant wurden Gäste bedient.

+++ Maskierte angeschrien - Späti-Überfall gescheitert +++

Zwei maskierte Männer versuchten in der vergangenen Nacht einen Spätkauf in Mitte zu überfallen. Nach Angaben des 42-jährigen Angestellten betraten die beiden Männer gegen 22.30 Uhr das Geschäft in der Torstraße und forderten ihn unter Vorhalten von Schusswaffen auf, Geld herauszugeben. Als der Bedrohte sich weigerte und die Maskierten anschrie, sollen beide ohne Beute geflüchtet sein. Von dem Mitarbeiter alarmierte Polizisten nahmen wenig später einen der beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen in einem Hof eines Hauses in der Chausseestraße fest und übergaben den 25-Jährigen der Kriminalpolizei. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem mutmaßlichen Komplizen des Festgenommenen, dauern an.

+++ Streit endet mit Messerstich in die Brust +++

Donnerstagabend wurde ein Mann in Westend während eines Streits mit einem Messer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeugen geriet der 33-Jährige gegen 19.45 Uhr an einer Bushaltestelle am Brixplatz mit zwei jüngeren Männern aus bisher unbekannten Gründen in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll einer der Kontrahenten den 33-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Anschließend flüchtete das Duo unerkannt in Richtung Meiningenallee. Der Angegriffene erlitt eine nicht lebensbedrohliche Stichverletzung und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

+++ 84-Jährige von Auto angefahren +++

Donnerstagnachmittag ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Mitte schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 84-Jährige gegen 16.40 Uhr dabei, die Chausseestraße zu Fuß zu überqueren, als sie von einem PKW erfasst wurde, der von einer 49-Jährigen die Chausseestraße in Richtung Invalidenstraße gesteuert wurde. Die Fußgängerin wurde auf die Straße geschleudert und erlitt dabei Kopfverletzungen, die einen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus nach sich zogen. Die Autofahrerin stand stark unter dem Einfluss des Geschehens und musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Für die Verkehrsunfallaufnahme musste kurzfristig der Verkehr der Tramlinie 12 unterbrochen werden.

+++ Fußgänger auf A10 von Auto angefahren +++

Ein Mann ist bei Brieselang (Landkreis Havelland) auf die Autobahn 10 gelaufen und von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 39-Jährige habe am Donnerstagabend die Autobahn in Fahrtrichtung Magdeburg betreten, um sie zu überqueren, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurde er von einem herannahenden Auto erfasst. Zur Schwere der Verletzung und zum genauen Unfallhergang konnte der Sprecher keine Angaben machen.

+++ Auto brannte in Lichterfelde +++

In der Nacht zu Freitag brannte in Lichterfelde ein Auto. Der Polizei zufolge hatte eine 41 Jahre alte Antwohndern der Landstraße ein Geräusch gehört und so den Brand bemerkt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch die Hitze wurden die Rückleuchten eins nahebei stehenden Pkw beschädigt. Durch das Feuer wurden der Innenraum und der Motorraum stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.