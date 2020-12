Berlin: Brutale Attacke in U-Bahnhof - Wer kennt diesen Mann?

Ein Unbekannter hat im U-Bahnhof Rehberge in Alt-Tegel einen 39-Jährigen mit einem Faustschlag so stark verletzt, dass der 39-Jährige möglicherweise bleibende Augenverletzungen davonträgt.

Die Berliner Polizei veröffentlichte am Montag, 1. Dezember 2020, Fotos, die den Täter zeigen sollen.

Die Tat ereignete sich bereits am 10. September 2019.

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet mit Bildern nach einem Unbekannten, der schon am 10. September 2019 einen Fahrgast einer U-Bahn der Linie U6 mit einem Faustschlag schwer verletzt hat.

Wie die Polizei mitteilte, gerieten zwei Unbekannte und ein 39-Jähriger in dem Zug in Fahrtrichtung Alt-Tegel gegen 23 Uhr in Streit. Einer der beiden Männer soll ihm im U-Bahnhof Rehberge einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben, so dass er mit dem Kopf auf dem Bahnsteig aufschlug.

Der 39-Jährige erlitt dabei eine schwere, möglicherweise irreparable Augenverletzung und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

U-Bahn-Attacke in der U6 - mit diesen Bilder fahndet die Berliner Polizei nach dem Täter

Am 1. Dezember 2020 veröffentlichte die Berliner Polizei Fotos des Schlägers und bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: Polizei Berlin



Die Fahndungsbilder des Schlägers aus der U6 finden Sie auch auf den Seiten der Berliner Polizei.

U-Bahn-Angriff in Berlin - die Polizei fragt:

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrer Identität und Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 unter der Telefonnummer (030) 4664-173131, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Gewalt in der Berliner U-Bahn: Immer wieder Vorfälle

In Berlin kommt es im öffentlichen Nahverkehr immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen. Am vergangenen Donnerstag hatte ein 33 Jahre alter Schwarzfahrer eine 19 Jahre alte Kontrolleurin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) angegriffen.

Mitte Oktober hatte die Polizei einen Mann festgenommen, der am S-Bahnhof Innsbrucker Platz in Schöneberg eine Frau aufs Gleis gestoßen und schwer verletzt hatte. Ende Oktober war es am U-Bahnhof Südstern in Kreuzberg zu einer Messer-Attacke gekommen.

Für Kritik an der Berliner Polizei sorgt regelmäßig, dass zwischen Straftat und Öffentlichkeitsfahndung so viel Zeit vergeht. Im Fall des Schlägers von der U6 beläuft sich dieser Zeitraum auf 14 Monate. Die Polizei verweist in diesen Fällen stets darauf, dass eine richterlich angeordnete Öffentlichkeitsfahndung erst dann startet, wenn alle weiteren Wege zur Ermittlung eines Tatverdächtigen ausgeschöpft sind.

