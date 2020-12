Brutale Attacke in U-Bahnhof: Wer kennt diesen Mann?

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet mit Bildern nach einem Unbekannten, der schon am 10. September 2019 einen Fahrgast einer U-Bahn der Linie U6 mit einem Faustschlag schwer verletzt hat.

Wie die Polizei mitteilte, gerieten zwei Unbekannte und ein 39-Jähriger in dem Zug in Fahrtrichtung Alt-Tegel gegen 23 Uhr in Streit. Einer der beiden Männer soll ihm im U-Bahnhof Rehberge einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben, so dass er mit dem Kopf auf dem Bahnsteig aufschlug.

Der 39-Jährige erlitt dabei eine schwere, möglicherweise irreparable Augenverletzung und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

U-Bahn-Angriff in Berlin - die Polizei fragt:

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrer Identität und Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 unter der Telefonnummer (030) 4664-173131, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

