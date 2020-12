Kreuzberg: Großeinsatz der Polizei - Anlass offenbar Clan-Streit

Einsatzkräfte der Polizei am Montagabend an der Mittenwalder Straße in Kreuzberg.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 1. Dezember.

+++ Großeinsatz der Polizei in Kreuzberg +++

An der Mittenwalder Straße in Kreuzberg ist es am Montagabend zu einem Großeinsatz der Berliner Polizei gekommen. Anlass soll eine gewalttätige Auseinandersetzung im Clan-Milieu gewesen sein, hieß es vor Ort. Bilder des Einsatzes zeigen Polizisten mit Maschinenpistolen. Die Einsatzkräfte durchsuchten Wohnungen und Fahrzeuge und kontrollieren mehrere Personen. Erst in der vergangenen Woche war an gleicher Stelle ein 29-Jähriger durch Schüsse schwer verletzt worden. Auch hier deuteten erste Hinweise auf Streitigkeiten im Clan-Milieu hin.